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Presidência De acordo com pesquisa Quaest, 50% desaprovam o governo Lula e 43% o aprovam Contratada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 10 e 13 de setembro

A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permaneceu em 43%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 14. A desaprovação é de 50%, uma diferença de sete pontos porcentuais em relação à aprovação.

O porcentual dos que aprovam o governo é o mesmo do levantamento divulgado em 7 de setembro. Nas rodadas de 2 de setembro e 14 de agosto, o índice era de 45% e 46%, respectivamente.

Em outra pergunta, sobre a avaliação do governo, 38% dos entrevistados classificam a gestão negativamente, enquanto 32% a avaliam positivamente. Outros 27% consideram o governo regular e 3% não souberam ou não responderam.

Contratada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.

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