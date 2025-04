De cargo público a empresário: saiba quem é advogado acusado de violência por deputada federal

A- A+

O advogado Sinomar Júnior é acusado pela ex-mulher, a deputada federal Marussa Boldrin (MDB-GO), de violência psicológica e física. Ele, que nega as agressões, já ocupou o cargo de superintendente na Secretaria de Esporte de Goiás. Atualmente, trabalha na iniciativa privada como empresário.

O casal teve um relacionamento de oito anos e dois filhos. Em carta aberta, a parlamentar relatou detalhes do relacionamento abusivo. Segundo ela, o casamento ocorreu durante a gestação de sua primeira filha e, logo após o nascimento, começaram os episódios de abuso psicológico.

"Insisti, mesmo quando ele passou a me ferir com palavras. Quando dizia que meu trabalho não prestava, que eu era incompetente. Quando desdenhava do meu mandato, usando até mesmo palavras de baixo calão", escreveu.



O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Rio Verde, no interior do estado, e está sendo investigado pela Polícia Civil. Marussa também solicitou uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha.

Em nota, a defesa de seu ex-marido negou as acusações e fez novas à parlamentar. "No processo (de divórcio), foi evidenciada a violação dos deveres conjugais de respeito e fidelidade por parte de sua ex-esposa, além de outros fatos relevantes que demonstram a responsabilidade pela dissolução da união", diz trecho. Os advogados de Sinomar criticaram ainda a decisão de se usar as redes sociais para "tratar de questões famíliares tão sensíveis". (Leia a íntegra no final da reportagem).

'Sabotava vida pessoal'

Marussa afirmou que o ex-marido sabotava sua vida pessoal e não compareceu nem mesmo à cerimônia de posse de seu mandato como vereadora. Apesar disso, movida pela crença no casamento, tentou manter a relação. Ela contou que perdoou uma traição e engravidou do segundo filho na esperança de salvar a união, mas os abusos se intensificaram.

"Ao invés da relação dar sinais de melhora, os abusos se transformaram em pesadelos (...) fui xingada, maltratada, ameaçada e humilhada, criando uma rotina de sofrimento", descreveu.

Segundo o relato, o casal se reaproximou durante a campanha eleitoral de Marussa à Câmara Federal, período em que ele aparentou apoio e mudança de comportamento. No entanto, a primeira agressão física teria ocorrido em 2023, logo após sua posse como deputada.

"Tive vergonha e decidi não contar nem para minha família (...) Pensando em proteger nossos filhos do trauma de um divórcio, decidi seguir com medo", disse.

A parlamentar afirma que a segunda agressão ocorreu este ano, quando decidiu se afastar definitivamente do ex-marido. "Finalmente resolvi falar. Tive coragem de procurar a delegacia e fazer boletim de ocorrência", afirmou.

Marussa já obteve na Justiça o divórcio e a guarda dos filhos, e afirma estar seguindo agora um caminho "de paz".

O que diz o ex-marido

Em respeito à verdade dos fatos, a defesa de SINOMAR VAZ DE OLIVEIRA JÚNIOR esclarece que todas as questões relativas ao processo de divórcio estão sendo devidamente tratadas na esfera judicial competente, sob segredo de justiça, conforme previsto em lei.

No processo, foi evidenciada a violação dos deveres conjugais de respeito e fidelidade por parte de sua ex-esposa, além de outros fatos relevantes que demonstram a responsabilidade pela dissolução da união. SINOMAR VAZ DE OLIVEIRA JÚNIOR nega as acusações que lhe foram imputadas, apresentando, na contestação, todos os elementos necessários para o esclarecimento dos fatos, que serão agora apreciados pela Justiça.

A defesa de SINOMAR VAZ DE OLIVEIRA JÚNIOR reforça que as redes sociais não são o meio adequado para tratar de questões familiares tão sensíveis, reafirmando seu compromisso com a ética, a responsabilidade e o devido respeito à intimidade das partes envolvidas.

