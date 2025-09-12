A- A+

Condenação Bolsonaro De choro e vigília a samba e clima de estádio: veja como repercutiu a condenação de Bolsonaro Sentença de ex-presidente gerou reações distintas entre críticos e apoiadores

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete integrantes do chamado "núcleo crucial" da trama golpista, nesta quinta-feira, gerou repercussões distintas entre críticos e apoiadores ao redor do país.

Em Brasília, em frente ao condomínio onde o ex-mandatário cumpre prisão domiciliar, bolsonaristas realizaram uma vigília permeada por orações e lágrimas. Em um bar localizado em outro ponto da capital federal, opositores ao político, por sua vez, utilizaram até sinalizadores, característicos de torcidas de futebol, para celebrar a sentença.

Ainda na noite desta quinta-feira, no Rio de Janeiro, críticos do ex-presidente comemoraram a condenação com instrumentos de percussão e samba pelas ruas do bairro de Santa Teresa.

Já na manhã desta sexta-feira, primeiro dia após o encerramento do julgamento, estudantes se deslocaram por Brasília com um enorme boneco inflável de Bolsonaro vestido de presidiário, o "Pixuleco" do Bolsonaro.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Bolsonaro a uma pena de 27 anos e 3 meses pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

Os votos pela condenação foram dados pelos ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, relator do caso, enquanto Luiz Fux defendeu a absolvição.

Veja imagens:

Estudantes exibem um boneco inflável gigante retratando o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro vestido como prisioneiro, um dia após o Supremo Tribunal Federal tê-lo condenado a 27 anos de prisão por conspiração golpista Foto: Pablo Porciúncula/AFP

Apoiadores do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro rezam em frente ao seu condomínio em Brasília, em 11 de setembro de 2025. Foto: Pablo Porciúncula/AFP

Pessoas no bar comemorando a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília, em 11 de setembro de 2025 Foto: Evaristo Sá/AFP

Apoiadores do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro rezam em frente ao seu condomínio em Brasília, em 11 de setembro de 2025. Foto: Pablo Porciúncula/AFP

Pessoas comemoram a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, Brasil, em 11 de setembro de 2025 Foto: Mauro Pimentel/AFP

Apoiadores do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro rezam em frente ao seu condomínio em Brasília, em 11 de setembro de 2025. Foto: Pablo Porciúncula/AFP

Uma apoiadora do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro reza com uma bandeira de Israel e um travesseiro com a imagem de Bolsonaro, em frente ao condomínio dele em Brasília, em 11 de setembro de 2025 Foto: Pablo Porciúncula/AFP

Pessoas no bar comemorando a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília, em 11 de setembro de 2025 Foto: Evaristo Sá/AFP

