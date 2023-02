A- A+

carnaval 2023 De elogio de Anitta a beijo de Lindbergh e Gleisi: os nove momentos dos políticos no Carnaval Políticos marcaram presença nas folias do Rio, São Paulo e Bahia; houve também que optasse por descansar ou fazer viagem internacional

"Todo carnaval tem seu fim, e é o fim", diz a canção. Chegou a quarta-feira (21) de cinzas, o carnaval acabou e agora ficam somente as histórias. Em 2023, muitos políticos saem dos quatros dias de folia cheio delas. Sem a presença de Lula na Sapucaí, a ministra da Cultura Margareth Menezes brilhou na passarela do samba no Rio. Em Salvador, Anitta levou os holofotes para o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), ao se referir a ele como "delícia".

A disputa sobre a melhor folia do país levou o prefeito do Rio e São Paulo, Eduardo Paes (PDT) e Ricardo Nunes (MDB) a o primeiro lugar em discussão nas redes sociais. Enquanto Arthur Lira aproveitar os dias de folga numa viagem a Las Vegas, na companhia de Ciro Nogueira e Antonio Rueda, o casal petista Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias curtia o carnaval carioca nas ruas e também expôs seu amor nas redes sociais.

Veja em nove pontos alguns dos destaques deste carnaval quando o assunto foi política:

Margareth Menezes na Sapucaí

Com a ausência de Lula e Janja na Marquês de Sapucaí, a ministra da Cultura foi o grande destaque dentre os nomes que passaram pela passarela do samba. A cantora foi homenageada pela Mangueira e desfilou no último carro da escola, sendo ovacionada pelas arquibancadas durante sua passagem pela Avenida.

Ela também foi disputada pelas lideranças políticas que estavam na Sapucaí, com sua presença cortejada nos camarotes do governador Cládio Castro, do prefeito Eduardo Paes e do deputado federal Washington Quaquá, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. A cantora esteve presente nos três espaços, mas fez questão de refutar o título de representante oficial do Governo Federal na folia cariocar: "Estou no meu carnaval", falou.

Casal Gleisi e Lindbergh

O casal de deputados federais petistas Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias protagonizou o beijão mais comentado da Marquês da Sapucaí. A presidente do PT, que desfilava pela Portela, parou para cumprimentar o namorado, que assistia o carnaval na frisa do camarote do deputado federal Washington Quaquá. O encontro foi celebrado com um beijo que causou alvoroço nas arquibancadas.

Além da Avenida, os dois trataram de aproveitar o carnaval de rua nos blocos, saíram para caminhar na orla, beberam chope em botecos conhecidos e aproveitaram para exibir o novo status de relacionamento, que, havia terminado no início de 2022.

Anitta e o prefeito de Salvador

A cantora Anitta, durante a passagem de seu trio pelo carnaval de Salvador, elogiou o prefeito de Salvador Bruno Reis , se referindo a ele como "delícia". Bruno postou a brincadeira e marcou a mulher, Rebeca Cardoso: "Rebeca, corre aqui!". A primeira-dama também embarcou na história com bom humor e respondeu: "Tô chegando, hein".

O prefeito participou ativamente da abertura do carnaval em Salvador. Fez coreografia da música "Zona de perigo", de Leo Santana, que virou hit da festa deste ano, comeu pastel e conversou com os foliões na rua.

Lula na Bahia

O presidente Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, optaram por descansar neste carnaval e embarcaram na sexta-feira para a Bahia. Os planos, no entanto, precisaram ser mudados por conta da tragédia das chuvas litoral norte de São Paulo.

Lula foi para o local e desembarcou na Base Aérea de São José dos Campos nesta segunda-feira. De lá sobrevoou a área atingida pelas chuvas.

Janja em Salvador

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, Janja, participou no sábado do carnaval de Salvador. Ela marcou presença no camarote Expresso 2222 e posou ao lado de Gilberto Gil e sua esposa, Flora Gil. A mulher do senador Jaques Wagner (PT), Fátima Mendonça, também acompanhou a mulher de Lula no evento.

Arthur Lira em Las Vegas

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), optou por curtir a festa de Momo em Las Vegas, nos Estados Unidos, acompanhado de outro cacique do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), e do amigo Antônio Rueda, vice-presidente do União Brasil.

Antes de embarcar para os Estados Unidos, político fez uma escala em Salvador, na Bahia, e esteve no circuito Barra-Ondina. No camarote, fez fotos para redes sociais ao lado do deputado estadual Marcinho Oliveira, que postou o material, e de outros políticos do União Brasil, entre eles o deputado federal Elmar Nascimento, e os deputados estaduais Júnior Nascimento, Marcelinho Veiga, Luciano Simões e Manuel Rocha.

O presidente da Câmara ainda dividiu o camarote com Cláudio Castro, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) e os deputados federais baianos Diego Coronel (PSD-BA) e Mário Negromonte Júnior (PP-BA).

Castro e Tarcísio sambódromo

Os governadores do Rio, Cláudio Castro, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foram destaque nos desfiles das escolas de samba de seus respectivos estados.

Ao lado do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), Tarcísio foi vaiado ao chegar no Anhembi para a primeira noite de desfiles do Grupo Especial, na sexta-feira. Por outro lado, Castro foi assediado pelo público que compareceu à Marquês de Sapucaí, com pedidos de fotos e apertos de mão.

Disputa pelo melhor carnaval

Os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), protagonizaram uma discussão bem humorada sobre a cidade dona do "melhor carnaval" do país. A troca de ironias agitou a internet e levou os dois políticos para os assuntos mais comentados do Twitter.

A provocação começou com o paulista, que afirmou que durante os desfiles falou que o carnaval de São Paulo era o melhor do país, ultrapassando o do Rio e o de Salvador. Paes não deixou barato e afirmou que "todo mundo quer ser o Rio quando crescer". Ele afirmou ainda entender o sentimento de Nunes:

"Importante: na terapia sempre ensinam essa necessidade de se valorizar. Eu entendo e acho maravilhoso também…. Deve ser, né? É soft power carioca na veia", respondeu Paes, ao ser perguntado sobre a polêmica.

No site da prefeitura paulista, Ricardo Nunes comentou novamente o tema: "Temos um movimento financeiro de R$ 2 bilhões, geração de muitos empregos, 15 milhões de foliões e ainda alegria, felicidade. Não tenho dúvidas de que teremos o maior Carnaval do Brasil, o melhor Carnaval do Brasil, aqui no Sambódromo e nas ruas".

Paes, mais uma vez, rebateu:

"Espetáculo", comentou ele, ao GLOBO, referindo-se aos números divulgados pelo colega paulista.

O prefeito carioca ainda mandou a foto de um folião, paulista, fantasiado de "Eduardo Paes", com um cartaz com os dizeres: "Paes presente traz mais um feriado pra gente".

No Twitter, Nunes chamou Paes para conhecer a folia paulistana.

"Fala, prefeito @eduardopaes! O Carnaval na #CidadeSP está sendo um sucesso: foliões se divertindo, saúde e segurança garantida. Espero que o Carnaval de vocês também esteja nesse clima! Inclusive, vou te mandar uma passagem para você vir sambar aqui. Um abraço forte! #Carnaval2023", escreveu.

Trasício Motta nos blocos

Conhecido folião no Rio de Janeiro, o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) voltou para a sua cidade para curtir a folia do Momo, acompanhado de inúmeros políticos do seu partido. As vereadoras do Rio Luciana Boiteux e Monica Benício aparecem em blocos de rua em postagens do parlamentar, assim como a deputada estadual Renata Souza.

Opositor histórico do prefeito Eduardo Paes, Motta aproveitou sua volta a cidade para fazer críticas na gestão da cidade no carnaval. Ao criticar a acessibilidade de cadeirantes nas estações de metrô durante o feriado, o deputado psolista disse ter procurado o governador Claudio Castro para que ele cobrasse providências da concessionária do transporte.

