BRASIL De encontros com evangélicas até louvor em podcast: Janja tenta se aproximar do segmento Primeira-dama diz estar vivendo um momento de "revelação" ao participar de reuniões e se "sentir confortável nesses ambientes e muito bem acolhida"

A participação da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, em cultos e em podcast voltado ao público evangélico evidencia a tentativa de aproximação ao segmento mais resistente ao governo petista e alinhado à direita.



Na semana passada, Janja estar passando por um momento de "revelação" ao participar de encontros com mulheres evangélicas e se "sentir confortável nesses ambientes e muito bem acolhida". A declaração ocorrida em entrevista, junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no podcast Papo Crente, foi compartilhada pela primeira-dama no domingo.

— Conversando com algumas pessoas mais próximas, eu senti a necessidade de a gente entender como as políticas públicas do governo Lula têm chegado e afetado principalmente as mulheres das periferias e as mulheres negras — disse ao podcast exibido na semana passada. — Para mim, tem sido realmente um momento de revelação por me sentir confortável nesses ambientes e muito bem acolhida.

Ao final da entrevista, a primeira-dama Janja cantou um louvor com uma das apresentadoras do podcast. A canção escolhida foi “Deus Cuida de Mim”, de Kleber Lucas.





No domingo, Janja participou de um culto na igreja batista The Abyssinian Baptist Church, no bairro do Harlem, em Nova York.

"Agradecida por esse domingo de louvor e muito simbolismo em uma igreja história. As palavras do Reverendo Kevin sobre a importância de não nos silenciarmos sobre tudo que temos vivido no mundo me tocaram profundamente", escreveu Janja em publicação nas redes.

Durante o culto, a primeira dama foi apresentada como "convidada especial" pelo Reverendo e aplaudida pelos fiéis presentes, que também cumprimentaram integrantes da delegação brasileira que a acompanhava. O líder religioso também explicou que eles estavam em Nova York para participação na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira.

Aproximação com evangélicos

O primeiro dos encontros de Janja aconteceu no Rio de Janeiro em julho, na Igreja Batista de São Cristovão, com a presença da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. À época, Janja decidiu buscar uma aproximação com mulheres religiosas, mesmo diante de desgastes vinculados à sua imagem. Dados da pesquisa Datafolha de junho mostravam que, para 36% dos brasileiros, as ações da primeira-dama mais atrapalhavam que ajudavam o governo, enquanto 14% tinham a percepção oposta: de que as atitudes de Janja mais contribuíam para a gestão do petista.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta semana mostra que o governo Lula é desaprovado por 51% dos brasileiros e aprovado por 46% — resultado estável na comparação com o levantamento de agosto.

Atuação em NY

Na quarta-feira, Janja viajou para Nova York cinco dias antes de Lula para participar como enviada especial para mulheres da COP30. A primeira-dama está atualmente hospedada na residência oficial do representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU), embaixador Sérgio Danese, onde o petista também ficará quando chegar aos Estados Unidos.

Janja voou na aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), que levou o grupo de servidores que chegam ao destino com antecedência para preparar as agendas de Lula. A maior parte dos compromissos da primeira-dama na cidade envolve discussões sobre a interlocução entre gênero e clima para a COP30.

