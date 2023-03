De ex-comentaristas da Jovem Pan a deputados: quem vai depor a favor de Bolsonaro no TSE

A- A+

Serão ouvidas nesta segunda-feira (27) cinco testemunhas de defesa de Jair Bolsonaro no inquérito do Tribunal Superior Eleitoral que investiga os ataques do ex-presidente ao sistema eleitoral. Na lista entregue pelos advogados de Bolsonaro estão o deputado federal Filipe Barros (PL-PR), os jornalistas Guilherme Fiuza e Augusto Nunes, a comentarista política e ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel e o ex-deputado federal Major Vitor Hugo (PL-GO).

Os depoimentos serão ouvidos a partir das 14h, por videoconferência ou presencialmente. Segundo a defesa de Bolsoanro, Guilherme Fiuza, Augusto Nunes e Ana Paula Henkel poderão explicar o que os levou a apresentarem uma edição do programa Pingo nos is, do canal do Youtube Jovem Pan, que tinha como tema fraude eleitoral. Bolsonaro participou do programa ao lado do deputado Filipe Barros.

Na justificativa para convocar o parlamentar, a defesa de Bolsonaro alega que alem de tratar das falas na Jovem Pan, ele também era relator da PEC que tratava do voto impresso.O ex-deputado Major Vitor Hugo também foi convocado por ter participado da transmissão, que foi exibida no dia 4 de agosto de 2021.

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) que tramita na Corte eleitoral tem como objetivo apurar um possível abuso de poder econômico e político, o uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda antecipada, em relação aos ataques contra o sistema eletrônico de votação e à legitimidade das eleições de 2022 feitas pelo ex-presidente.

Na mesma ação já prestaram depoimento o ex-ministro das Relações Exteriores Carlos França; o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro Ciro Nogueira (PP); e o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres.

