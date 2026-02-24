De Fafá de Belém a vestido de estilista de famosos: como foi o casamento de João Campos e Tabata

A- A+

O prefeito de Recife (PE), João Campos (PSB), e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) casaram no último sábado, em uma cerimônia religiosa seguida de festa, na Praia dos Carneiros, na cidade de Tamandaré. Com a noiva vestida por Júlia Pak, estilista que já vestiu cantoras famosas, a celebração começou em uma pequena igreja católica e contou com a voz de Fafá de Belém para embalar a entrada de familiares do casal.

Renata Campos e Maria Renilda Amaral, mães dos noivos, entraram juntas na igreja, segurando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, enquanto a cantora paraense cantava "Ave Maria". Fafá de Belém estava no altar, ao lado de Tabata e João, e entoou a música acompanhada por violinistas até as matriarcas entregarem a imagem da santa aos filhos.

O momento aconteceu após a entrada da noiva, que trajava um longo vestido branco com ondulações e cauda, feito por Júlia Pak, que já assinou figurinos da cantora Sandy e da dupla Anavitória. Especialista em vestidos de noiva, a estilista idealizou o modelo usado por Isis Valverde na capa da revista Vogue Noiva, publicada em abril de 2025. Amiga de Tabata, Júlia recebeu elogios após entregar o modelito:

"Que sorte a minha não só ter você me vestindo no momento mais especial da minha vida, mas também como minha amiga e parceira nessa jornada. Obrigada por ter criado algo tão perfeito em tempo recorde, e por ter feito tudo com tanto carinho, dedicação e sensibilidade, traduzindo exatamente quem eu sou" escreveu a deputada à estilista em suas redes sociais.





Outro destaque da celebração, que contou com uma variedade de músicas, do axé ao sertanejo, foram as presenças do presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) — o paulista está à frente do país enquanto Lula participa de reuniões do Brics — e de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Carlos Veras, deputado federal e presidente do PT de Pernambuco, e Andréa Werner, deputada estadual de São Paulo (PSB), também estiveram no casamento.

Secretário de Educação da cidade do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha (MDB) foi padrinho do casamento. Ele estudou com Tabata em Harvard, nos EUA, onde se tornaram amigos. Em foto postada com os noivos em frente ao mar da Praia dos Carneiros, o político falou sobre a cerimônia:

"Meus grandes amigos casaram! Emoção enorme. Foi tudo lindo e perfeito como vocês tanto sonharam. Tive a honra e responsabilidade de ser padrinho dessa união tão abençoada por Deus", escreveu Ferreirinha.

A parlamentar e o presidente nacional do PSB — que é bisneto dos ex-governadores de Pernambuco Eduardo Campos e Miguel Arraes — têm ambos 32 anos e estavam noivos desde novembro do ano passado, após seis anos de namoro. Segundo a deputada, ela e João Campos se aproximaram quando trabalhavam na comissão externa de fiscalização do Ministério da Educação.

