A- A+

CORTE De férias, 4 dos 11 ministros do STF deixam de participar de eventos sobre o 8 de janeiro Solenidades marcaram um ano dos ataques golpistas contra as sedes dos Três Poderes

Dos 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), quatro não estiveram nesta segunda-feira no evento realizado pela Corte e, depois, no Congresso para marcar um ano dos atos golpistas de 8 de janeiro. Nunes Marques, André Mendonça, Dias Toffoli e Luiz Fux, de férias, não justificaram o motivo de não terem comparecido. Oficialmente, o STF informou que os ministros não compareceram pois estavam fora de Brasília em razão do recesso.

O recesso do Judiciário começou no dia 21 de dezembro e vai até o dia 31 de janeiro. Dos ausentes na solenidade sobre o 8 de janeiro, apenas André Mendonça segue trabalhando no acervo de processos. Todos os outros estão de férias.

O Globo apurou que Dias Toffoli está em viagem para o exterior e André Mendonça em São Paulo. O destino das férias dos demais não foi confirmado, apenas que não se encontram em Brasília.

A ausência dos integrantes da Corte na efeméride contrasta com a mobilização feita pelos ministros logo após o 8 de janeiro. Dos onze, quase todos interromperam o período de recesso para retornar ao Supremo e comparecer ao local ante os destroços deixados pelos vândalos.

O Globo apurou que Nunes Marques, Mendonça, Toffoli e Fux já estavam com viagens marcadas quando o martelo sobre o evento foi batido, já em data próxima ao recesso.

Em dezembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou todos os ministros da Corte para um jantar que foi organizado na casa do presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso. Apenas Cármen Lúcia e André Mendonça não compareceram. Na ocasião, o presidente manifestou sua vontade de realizar o ato simbólico para marcar os ataques golpistas.

Em diário feito após os ataques, a ex-presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, registrou onde cada um estava e o tempo que cada um levou para chegar a Brasília. O primeiro a se juntar a ela, que estava na capital no dia 8 de janeiro de 2023, foi Luís Roberto Barroso, que chegou à sede do tribunal horas após o ocorrido. Fux, que estava em viagem para Dubai, foi o último a chegar e retornou em 23 de janeiro.

Não foram apenas os quatro ministros do STF que deixaram de comparecer aos atos em memória do 8 de janeiro nesta segunda-feira. Embora tenham sido convidados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 15 governadores não compareceram ao evento organizado pelo governo federal.

Como mostrou O Globo, Romeu Zema(Novo-MG), Cláudio Castro (PL-RJ), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) justificaram suas ausências com razões que foram de compromissos médicos a viagens para fora do país.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também tinha participação prevista no evento que ocorreu no Senado, mas avisou ainda na segunda-feira que não compareceria em razão de problemas de saúde na família, e publicou uma mensagem nas redes sociais em memória dos ataques de 8 de janeiro.

Veja também

ELEIÇÕES Favorita de Lula para vice de Boulos, Marta Suplicy tem patrimônio 630x maior do que líder da chapa