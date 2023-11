A- A+

BRASIL De "freio legítimo" à afronta: PEC que limita poderes do STF gera divergência entre juristas Texto foi aprovado pelo Senado nesta quinta-feira e agora segue para a análise da Câmara dos Deputados

O projeto que impõe mudanças no funcionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovado pelo Senado nesta quinta-feira divide juristas tanto em relação ao mérito quanto à legalidade do texto. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) é vista, de um lado, como uma forma legítima de conter o histórico de decisões monocráticas da Corte. De outro, é tida como desnecessária, pelo fato de o tribunal já ter feito alterações recentes para reduzir o peso das sentenças individuais, e uma afronta à harmonia entre os Poderes.

Professor titular de Direito Constitucional da Uerj, Daniel Sarmento lembra que a então presidente do STF, Rosa Weber, fez mudanças no fim de 2022 no regimento interno do tribunal não só para fixar um prazo de 90 dias para pedidos de vistas, como para determinar que decisões liminares urgentes sejam imediatamente levadas ao colegiado. O plenário virtual, diz, já tem ajudado a acelerar o julgamento dos processos pela maioria dos ministros:

Não há dúvida de que o STF tem um problema de monocratização, mas a PEC é extemporânea. O Supremo já vinha atuando nos últimos meses para equacionar a questão. Isso levanta a discussão sobre o contexto. É uma resposta após a atuação do tribunal no governo Bolsonaro para conter ataques à democracia.

O jurista vê ainda com preocupação a proibição absoluta de liminares monocráticas. A exceção prevista é a suspensão da eficácia de uma lei ou ato dos presidentes dos Poderes pelo presidente do tribunal durante o período de recesso. Para Sarmento, há risco de situações urgentes não terem a agilidade necessária. Ele cita como exemplo a atuação do STF durante a pandemia.

Professor do Insper, Diego Werneck Arguelhes discorda. Ele considera positiva a restrição a decisões individuais para barrar leis e destaca que se trata de um debate antigo, que não deve ser reduzido a aspectos conjunturais. O jurista avalia que as medidas já tomadas pela Corte não são suficientes para conter o poder individual dos ministros para derrubar leis, porque, ainda assim, abrem margem para determinações monocráticas:

O relator pode pedir uma sessão extraordinária, e isso será resolvido em questão de dias. É difícil imaginar que tal prazo fará diferença no caso de uma lei inconstitucional.

O advogado não vê espaço para o texto ser considerado inconstitucional e cita que a lei que rege o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) estabelece que a medida cautelar nesses casos, fora do recesso, deve ser concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, o que não foi contestado.

Professora de Direito Constitucional da FGV Direito Rio, Flavia Bahia, por outro lado, vê inconstitucionalidades “flagrantes”. Elas se configuram, na sua avaliação, não só no princípio da separação de Poderes, cláusula pétrea da Constituição, mas também do ponto de vista federativo, ao alterar não apenas o modo de funcionamento do Supremo, mas também dos tribunais de Justiça estaduais:

A matéria não é constitucional, mas regimental, sobre a qual cada Poder tem autonomia para deliberar. É o mesmo que o Supremo alterar abruptamente o regimento interno das casas legislativas

