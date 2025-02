A- A+

PLANALTO De frigobares a lustradores de sapato: governo faz licitação de R$ 1,7 mi para o Planalto A justificativa do governo para a compra dos eletrodomésticos é "aprimorar as condições de trabalho dos servidores"

O governo federal abriu duas licitações para a compra de móveis e eletrodomésticos destinados ao Palácio do Planalto, totalizando um investimento de R$ 1,7 milhão. Os editais incluem itens como frigobares e polidores elétricos de sapatos. Ao todo, serão adquiridos 817 peças de mobiliário e 293 eletrodomésticos

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gastará R$ 62,7 mil em 38 lustradores de sapatos e R$ 44,2 mil em 18 frigobares. O edital publicado nesta segunda-feira, 17, ainda inclui R$ 518 mil para a compra de 264 cadeiras de escritório e R$ 90 mil em fragmentadoras de papel.

Outras duas máquinas de secar roupas somam o total de R$ 71 mil e 30 cabideiros de "madeira maciça" chegam a R$ 22,2 mil. O governo federal ainda listou 31 freezers, com valor total de mais de R$ 78 mil e 34 fornos micro-ondas que totalizam R$ 34 mil.

A justificativa do governo para a compra dos eletrodomésticos é "aprimorar as condições de trabalho dos servidores, aumentar a eficiência e a produtividade das atividades desempenhadas".

Já as compras do mobiliário, que somam a maior parte do valor - R$ 1,4 milhão - têm como objetivo "modernizar e otimizar os espaços de trabalho da Presidência da República, proporcionando um ambiente mais funcional, ergonômico e produtivo para os servidores".

A escolha das empresas em sessão pública está marcada para o dia 27 de fevereiro e seguirá o critério de menor preço.

