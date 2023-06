De Gilmar Mendes a Valdemar, veja quem acenou a favor de Zanin para vaga de Lewandowski no STF

A- A+

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski, o advogado Cristiano Zanin já despontava como um dos favoritos ao posto há algumas semanas.

O magistrado foi responsável pela defesa do presidente Lula (PT) na Lava-Jato, e era considerado o nome mais próximo ao Palácio do Planalto entre os cotados. Os apoios — declarados ou nos bastidores — trazem desde ministros do e ex-ministros da Corte a personalidades políticas.

Antes mesmo da indicação, dois ministros do Supremo fizeram elogios públicos ao advogado e argumentaram que o fato de ter atuado na defesa de Lula não impedia sua indicação à Corte. No início de março, a ministra Cármen Lúcia declarou, em participação no programa Roda Viva, da TV Cultura, que "a circunstância de ter passado pelo Executivo ou a ligação com o próprio presidente não macula de alguma forma o indicado", referindo-se a Zanin. Cármen também afirmou que o advogado "tem e já demonstrou" saber jurídico e reputação ilibada, critérios estabelecidos pela Constituição.

O ministro Gilmar Mendes, em entrevista publicada pelo GLOBO em março, também minimizou a ligação de Zanin com Lula, afirmando que todos os ministros da Corte "estavam em algum lugar e tinham conexões com a vida política".

No dia seguinte, em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, Gilmar acrescentou que considera Zanin um "excelente advogado e que teve um papel relevantíssimo nessa questão, foi histórico até", referindo-se à defesa de Lula na Lava-Jato.

Zanin recebeu apoio ainda do ex-ministro do STF Celso de Mello, que afirmou, ao GLOBO, considerar que o advogado "ostenta todos os atributos pessoais e profissionais necessários à sua indicação ao Supremo".

Antes de ser indicado, o advogado também recebeu em março uma carta em solidariedade, assinada por juristas e personalidades ligadas a governos petistas. O documento, embora não tenha tratado de apoio à indicação, repudiou o uso de "questões familiares" numa tentativa de fritar a indicação de Zanin.

Quem é Cristiano Zanin, advogado de Lula na Lava-Jato que será indicado para ser ministro do STF

Em março, Zanin buscava melhor interlocução com parlamentares. Segundo a colunista do GLOBO Malu Gaspar, o advogado participou de uma "sabatina informal" com deputados petistas na véspera do anúncio da aposentadoria de Lewandowski.

No meio político, o presidente do PL Valdemar da Costa Neto já fez elogios ao advogado, de acordo com a colunista Bela Megale. Costa Neto já disse a interlocutores considerar Zanin “qualificado” para o cargo, e fez elogios elogios aos critérios de “confiança” e “lealdade” destacados por Lula. O presidente do PL e afirma que defenderá junto a senadores da sigla que ele seja aprovado.

