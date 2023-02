A- A+

O deputado Arthur Lira (PP-AL) foi reeleito para a presidência da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (1º), com 464 votos e os outros dois candidatos — Chico Alencar (PSOL-RJ) e Marcel van Hattem (NOVO-RS) — concentraram 40 votos. Para além dos cinco votos em branco, quatro deputados federais não compareceram à sessão, dois deles por licença.

Este é o caso da representante do Rio Talíria Petrone (PSOL). De licença maternidade, a psolista tomou posse de maneira virtual e com a filha de 22 dias no colo. Nas redes sociais, ela agradeceu pelo novo mandato.

"Hoje, com meu bebê de 22 dias no colo, no meio das dores e alegrias do puerpério, com leite escorrendo nos peitos, assumo a tarefa - que me foi dada por quase 200 mil pessoas - de representar o povo do Rio de Janeiro. Esse mandato é nosso", escreveu.

Colega de bancada de Talíria, Glauber Rocha também precisou se ausentar da votação por ter testado positivo para Covid-19. "Lamento não poder votar em Chico Alencar hoje a tarde pra presidência da câmara e de não estar no plenário nesses momentos iniciais, mas não somos nós quem escolhemos os obstáculos da luta, nós escolhemos é lutar sejam quais forem as circunstâncias", disse o parlamentar em publicação nas redes sociais.

Além dos citados, Jadyel da Jupi (PV-PI) e Hercílio Coelho Diniz tomaram posse presencialmente, mas não compareceram à sessão de votação. Procurado, Jadyel da Jupi informou que passou mal após ter um "pico hipertensivo"

- Estava na sessão desde o início, mas já ao final da tarde passei mal com um pico hipertensivo e fui ao gabinete medir a pressão e tomar um remédio. Quando me informaram que já estava encerrando a sessão acelerei para chegar ao plenário mas já havia sido proclamado a vitória do presidente Arthur lira encerrado a sessão - informou o parlamentar, que decretou apoio a Lira.

Já Diniz não retornou o contato da reportagem.

