PAPADO De Lula a Michelle Bolsonaro: quais autoridades brasileiras se reuniram com o Papa Francisco Membros dos Três Poderes tiveram reuniões com pontífice durante período de 12 anos à frente da Igreja Católica

Ao longo dos 12 anos do Papa Francisco à frente da Igreja Católica, diversas autoridades brasileiras dos Três Poderes tiveram encontros com o pontífice. Entre elas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. Francisco morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos.

Lula teve dois encontros com Francisco durante seu atual mandato. O primeiro ocorreu em junho de 2023, durante uma viagem do brasileiro à Itália. Na época, o petista afirmou que os dois tiveram "boa conversa sobre a paz no mundo".

No ano passado, Lula e Francisco voltaram a se encontrar durante a cúpula do G7, grupo das maiores economias do mundo, realizada na Itália. Antes do terceiro mandato do brasileiro, os dois já haviam se reunido em 2020, no primeiro compromisso internacional de Lula após deixar a prisão.

Já Michelle Bolsonaro conheceu o papa em 2019, durante o governo do seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, Francisco recebeu no Vaticano um grupo de primeiras-damas da América Latina para falar de um projeto escolar.

A ex-presidente Dilma Rousseff foi a primeira chefe de Estado a ser recebida por Francisco, após sua missa inaugural, em 2013. Meses depois, eles voltaram a se encontrar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), realizada naquele ano no Rio de Janeiro.

Dilma também foi ao Vaticano em 2014 e voltou ao local no ano passado, agora como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como banco dos Brics.

Atual presidente do STF, o ministro Luís Roberto Barroso encontrou Francisco em 2023, antes de assumir o comanda da Corte. Ele relatou ter tido um "breve encontro" com o papa durante uma viagem a Roma para uma palestra.

O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia esteve com o pontífice em 2016, seu primeiro ano no comando da Casa. Ele foi ao Vaticano representar o então presidente Michel Temer em eventos oficiais da igreja.

