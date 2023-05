A- A+

MINISTRO DA JUSTIÇA De milícia a juiz ficha limpa: veja respostas 'afiadas' de Dino a Flávio, Moro e outros senadores Ministro da Justiça reagiu a críticas de senadores da oposição que o convocaram para comissão de Segurança Pública no Senado

O ministro da Justiça, Flávio Dino, distribuiu alfinetadas aos senadores da oposição que o interpelaram na Comissão de Segurança Pública do Senado, nesta terça-feira (9).

O primeiro a se inscrever para questionar o ministro foi o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que exibiu vídeos no telão da comissão mostrando a morte de policiais e a presença de traficantes armados no Complexo da Maré - comunidade que Dino visitou em março. Desde então, bolsonaristas passaram a acusar o ministro de ter feito um suposto acordo com os criminosos para conseguir entrar na comunidade.

Dino reagiu à indireta de Flávio, com outra indireta: — Até o senador Flavio Bolsonaro falou sobre 'narcomilícia'. E é um tema que ele conhece muito de perto, esse casamento entre milícia com narcotráfico.

Em seguida, Dino foi questionado pelo senador Marcos Do Val sobre a sua participação nos atos golpistas de 8 de janeiro e defendeu que ele fosse preso e afastado do cargo.

Na resposta, Dino não deixou barato: — Não precisa o senhor ir para porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet porque, se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece o Capitão América? O Homem-Aranha? É assim que vai ser o debate democrático — disse ele, arrancando risos dos outros senadores.

Diante das ironias, o ex-ministro da Justiça e atual senador, Sergio Moro (União-PR), prestou "solidariedades" e saiu em defesa Do Val.

Dino, por sua vez, reagiu a Moro, lembrando das decisões que ele tomou no âmbito da Lava Jato que foram reformadas pelo Supremo Tribunal Federal.

— Eu sou uma pessoa honesta, sou ficha limpa, fui juiz e nunca fiz conluio com o Ministério Público, nunca tive sentença anulada. (...) Quem tem honra age assim, eu repilo veemente qualquer ofensa à minha honra. Quem tem honra, defende — disse ele.

