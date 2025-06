A- A+

BRASIL De olho em 2026, Tarcísio acena a evangélicos e marca presença na Marcha para Jesus Ao falar com os fiéis, governador que tenta quebrar resistência de lideranças religiosas adotou tom de pregação, mas com indiretas políticas

Cotado para disputar a eleição presidencial de 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prestigiou ontem, em aceno aos evangélicos, a edição paulista da Marcha Para Jesus.



E não foi uma participação protocolar: chegou a posar para fotos com a bandeira de Israel, país em guerra com o Irã e na Faixa de Gaza, e a cantar um louvor ao lado de pastores. Ausente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma carta em que enaltece o evento religioso.

Não foram poucas as vezes em que lideranças do universo evangélico, sobretudo o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, manifestaram resistência a Tarcísio como opção para 2026.







Bem nas pesquisas — empata em segundo turno com Lula, segundo o Datafolha —, o governador vem tentando afagar essa parcela do eleitorado. Divulgados este mês, os dados religiosos do Censo do IBGE apontam que os evangélicos cresceram e são agora 26,9% do país. É uma fatia que impõe rejeição mais alta a Lula do que a média geral.

No fim de semana passado, Tarcísio fez uma publicação nas redes citando os personagens bíblicos Abraão e Moisés, e recebeu elogios de políticos evangélicos. Durante a participação de ontem na Marcha, o governador sancionou um projeto de lei que transforma o evento e o grupo gospel Renascer Praise, autor do louvor entoado por ele no palco, em patrimônios culturais do estado.

O projeto foi assinado ao lado de deputados estaduais e federais, vereadores e secretários estaduais e municipais. Ao falar com os fiéis, Tarcísio adotou tom de pregação, mas com indiretas políticas.

— O dia de hoje é de avivamento, de reconciliação. E se a nação sucumbir à idolatria, à corrupção? Deus responde à oração de Salomão. Isso vale para a gente (também), que às vezes não prospera pois a terra está seca, porque veio a praga, porque veio o gafanhoto, porque está faltando reconciliação — disse. — E o dia de hoje é o dia de pedir perdão, aí a praga vai embora, aí a gente vai se encontrar de novo com a prosperidade e com a bênção.

A expectativa da Igreja Renascer em Cristo, organizadora da Marcha, era de que 2 milhões de pessoas participassem do ato — não foi divulgada estimativa de público. O trajeto começou por volta das 10h no Centro e seguiu até o palco principal em Santana, na Zona Norte.

Além de Tarcísio, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), também aliado de Jair Bolsonaro, participou. As autoridades estavam no trio principal ao lado do Apóstolo Estevam Hernandes e da Bispa Sônia, líderes da Renascer em Cristo e responsáveis por trazer a Marcha ao Brasil.

A última pesquisa Genial/Quaest aponta Tarcísio à frente na preferência do eleitorado de direita para substituir Bolsonaro, inelegível, na disputa de 2026. Ele empata tecnicamente com a ex-primeira-dama Michelle. No último levantamento do Datafolha, Lula lidera, mas tem empate técnico com Tarcísio em um eventual segundo turno. O governador aparece com 42%, contra 43% do presidente.

Entre as autoridades nacionais, compareceram o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é pastor, e o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, evangélico que representou Lula.

Sem citação a Lula

Membro da Igreja Batista, Messias já tinha representado o governo nas últimas duas edições. Ontem, ele optou por não citar Lula ao discursar — em 2023, foi vaiado ao fazê-lo —, mas entregou a Hernandes uma carta do presidente, que justificou a ausência por “compromissos de governo”. No texto, o presidente parabeniza a organização da Marcha e enaltece o evento.

“Quero parabenizá-los, Apóstolo Estevam e Bispa Sônia, pela liderança firme e generosa à frente desse grande movimento de esperança. A Marcha para Jesus é muito mais do que um evento, é um ato extraordinário de fé coletiva, uma caminhada de oração, de louvor e de compromisso com um Brasil mais humano, mais justo e mais solidário”, escreveu o petista. “Vocês têm sido, ao longo desses anos, verdadeiros pastores do seu povo. Um casal que, com coragem e espírito de serviço, cumpre aquilo que está escrito no livro do profeta Ezequiel.”

