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ELEIÇÕES 2026 De olho em Tarcísio, Flávio Bolsonaro muda QG da campanha para SP e planeja eventos Pré-candidato a presidente espera 'colar' no governador a partir de sábado (25), na convenção do PL, no Estádio do Pacaembu

A pré-campanha à presidência de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se mudou de Brasília para São Paulo, em um imóvel localizado na região do Parque Ibirapuera, na Zona Sul. Além da área de comunicação, a primeira a atuar em solo paulista, já estão trabalhando setores administrativos, financeiros e de logística, entre outros.

O único segmento que permanece em Brasília é o jurídico, devido à proximidade com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O principal motivo pela escolha da capital paulista é Flávio "forçar" a realização de agendas públicas com Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição. Até o momento, sobretudo na capital, exceto em eventos partidários, não houve interações públicas entre os dois. Na segunda-feira (20), durante convenção da federação União Progressista, na Assembleia Legislativa (Alesp), governador e senador estiveram juntos. No discurso de cerca de oito minutos, Tarcísio utilizou parte de seu tempo para falar do pai de Flávio.

– Eu queria agradecer muito a honra de ter aqui o nosso próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro. É um prazer estar com você. E Flávio, eu aprendi muito do seu pai. Tive a honra de trabalhar no governo do presidente Bolsonaro. Um cara muito humilde também, um cara que quis fazer a diferença. Um cara que moveu paradigmas, um cara que criou o movimento. Esse movimento não se para. Esse movimento está aqui, mais vivo do que nunca. Esse movimento não se cala. Esse movimento vai transformar o Brasil. Teve um trabalho que ficou incompleto. Teve uma parada, teve uma interrupção, mas ele vai ser retomado. O que o Brasil merece? O Brasil merece que esse movimento seja retomado – afirmou Tarcísio.

Apesar da menção a Flávio e dos abraços e conversas ao pé do ouvido, o governador não marcou o aliado em suas oito postagens, nos Stories do Instagram, sobre o evento. O mesmo já havia ocorrido na Marcha para Jesus, no mês passado, conforme mostrou O Globo.

O próximo compromisso público em que ambos estarão juntos ocorrerá no sábado (25), na convenção nacional do PL, no Estádio do Pacaembu, na Zona Oeste da capital. Depois, um dos focos é a atuação de ambos em festas como a de Barretos, no fim de agosto.

Outra mudança da campanha de Flávio será na confecção da agenda da campanha. Responsável pela organização dos compromissos do pré-candidato, o advogado Vicente Santini vai atuar apenas na área jurídica, sob comando da advogada Maria Claudia Bucchianeri, ex-ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O GLOBO apurou que a troca foi a pedido de Santini, que havia se desgastado nas últimas semanas com a chamada "ala dos Estados Unidos", em especial com o entorno do blogueiro Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo Bolsonaro. O motivo foi sua participação em um evento em Washington que reuniu o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o empresário Joesley Batista, da J&F. Segundo Santini, não houve incômodo e a mudança de função — ele já atuava na área jurídica e assina as petições — tem a ver exclusivamente com a sua área de atuação, a jurídica, e não com o evento nos Estados Unidos.

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