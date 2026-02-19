A- A+

São Paulo "De péssimo nível, estou feliz pelo rebaixamento", diz Tarcísio sobre Acadêmicos de Niterói Governador de São Paulo afirmou que se sentiu "ofendido" com os "ataques à família" feitos pela escola

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comemorou o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói para a Série Ouro do Carnaval do Rio. A escola homenageou o presidente Lula (PT) e fez críticas aos evangélicos com uma ala com “famílias em conserva”.

— O carnaval da Acadêmicos de Niterói foi horroroso, de péssimo nível, de péssimo gosto, uma infelicidade da escola de samba que apostou no divisionismo, resolveu atacar a família e os evangélicos. Eu me senti agredido, várias pessoas de bem se sentiram agredidas, as famílias se sentiram agredidas. Não podiam ter tido outra repercussão, já vai tarde, rebaixamento bem vindo, estou muito feliz pelo rebaixamento dela — falou.

O governador entregou, nesta quinta-feira (19), a primeira etapa da adutora Alça Sudoeste, em Itapecerica da Serra, para ampliar o abastecimento de água para moradores da cidade e de municípios vizinhos.

Na segunda, Tarcísio já havia publicado um longo vídeo em suas redes sociais criticando a homenagem da Niterói ao presidente da República, alegando que o desfile seria propaganda eleitoral antecipada.

A Acadêmicos de Niterói foi rebaixada do Grupo Especial do Rio de Janeiro e desfilará na Série Ouro em 2027, após ficar com 264,6 pontos na apuração realizada nesta quarta. As piores notas da agremiação foram nos quesitos "fantasias" (29,0), "alegorias e adereços" (29,1) e "enredo" (29,3). Apenas na categoria "samba-enredo" a escola levou nota 10, e de só dois jurados.

Uma das alas da escola retratou evangélicos em "lata de conserva", o que gerou reações da Bancada Evangélica e de políticos da direita. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou que vai acionar o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra Wallace Palhares, presidente da agremiação, por intolerância religiosa.

