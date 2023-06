A- A+

BRASIL De "preparado" a "corajoso": colegas de STF recebem Zanin com afagos públicos Indicação de advogado de Lula em processos da Lava-Jato foi aprovada no Senado nesta quarta-feira

Aprovado para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Cristiano Zanin recebeu afagos públicos dos futuros colegas da Corte horas após o resultado da votação, realizada nesta quarta-feira (21). Pelo menos seis magistrados, entre eles a presidente Rosa Weber, parabenizaram o jurista pela aprovação.

O nome de Zanin foi referendado pelo plenário do Senado na noite desta quarta-feira, após o advogado, que advogou em favor do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em processos da Operação Lava-Jato, enfrentar 7h42 de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

Veja o que os ministros falaram sobre a aprovação de Zanin:

Rosa Weber

"Recebo com alegria a notícia da aprovação pelo Senado Federal do advogado Cristiano Zanin para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Com uma carreira brilhante na advocacia, estou certa de que contribuirá para o fortalecimento da democracia constitucional em nosso país".

Luís Roberto Barroso

"Parabenizo Cristiano Zanin, agora colega e ministro da Suprema Corte, pela aprovação de seu nome. Sempre atuou com elevada qualidade profissional e tenho dele a visão de advogado sério, competente e ético mesmo diante de adversidades. Dou-lhe as boas-vindas".

Alexandre de Moraes

"Parabéns ao Ministro Cristiano Zanin pela merecida aprovação no Senado Federal. Tenho absoluta certeza de que o Brasil ganhará com sua atuação competente e corajosa em nossa Suprema Corte".



Dias Toffoli

"É com satisfação que recebi a aprovação pelo Senado da República, por larga margem de votos, do nome do indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, Dr. Cristiano Zanin, que com certeza somará ao STF com todo seu brilho, inteligência, capacidade e sua lhaneza. Com certeza será um grande ministro do STF, honrando a Corte e honrando o Brasil".

André Mendonça

"Parabéns ao Ministro Cristiano Zanin pela aprovação no Senado. Trata-se de um jurista preparado e que tem muito a contribuir com o Sistema de Justiça em nosso país".

Kassio Nunes Marques

“Parabenizo o Ministro Cristiano Zanin por sua aprovação pelo Senado Federal e desejo muito sucesso no desempenho da magistratura no STF".

