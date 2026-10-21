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Caso Master De 'rachadinha' a 'Dark Horse': Flávio Bolsonaro é alvo de investigações Senador já foi investigado por suspeitas envolvendo salários de assessores, transações imobiliárias e lavagem de dinheiro; caso mais recente envolve financiamento de filme sobre Jair Bolsonaro

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é alvo de investigação da Polícia Federal por suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas em um caso envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A produção teria recebido recursos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Com 26 anos de vida pública, Flávio também esteve no centro de investigações relacionadas a suspeitas de “rachadinha” em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O esquema consiste na retenção de parte dos salários de funcionários por agentes públicos. Os procedimentos foram arquivados após decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) anularem provas utilizadas nas apurações.

Caso Fabrício Queiroz

As investigações sobre a suposta “rachadinha” identificaram movimentações financeiras consideradas atípicas na conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio. Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), foram movimentados R$ 1,2 milhão entre 2016 e 2017.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) também identificou transferências de salários de familiares de Queiroz, que trabalhavam em gabinetes da família Bolsonaro, para a conta do ex-assessor. Um dos registros que chamou atenção foi um cheque de R$ 24 mil destinado à então primeira-dama Michelle Bolsonaro, que a defesa justificou como pagamento de um empréstimo pessoal.

Em 2020, Queiroz foi preso preventivamente na casa do advogado Frederick Wassef, em Atibaia (SP). Na época, Flávio e seus familiares afirmaram que eventuais irregularidades teriam sido cometidas por Queiroz por conta própria. O ex-assessor foi solto em 2021, após decisões judiciais que anularam provas e o compartilhamento de informações financeiras.

Outra frente de investigação apurou suspeitas de lavagem de dinheiro por meio de uma franquia da Kopenhagen localizada no shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Flávio era sócio do estabelecimento.

Segundo o MP-RJ, a empresa recebeu depósitos em dinheiro vivo considerados incompatíveis com o faturamento de outras franquias do mesmo porte. A promotoria estimou que R$ 1,6 milhão teriam sido lavados entre 2015 e 2018. Parte dos recursos, conforme a investigação, teria sido utilizada para pagar despesas pessoais do senador, incluindo mensalidades escolares e planos de saúde.

A defesa argumentou que depósitos em espécie são comuns no comércio varejista e atribuiu os picos de movimentação a períodos de maior procura, como a Páscoa e o Natal. Os documentos utilizados na acusação foram posteriormente anulados pela Justiça. Flávio vendeu sua participação na franquia em 2021.

Compra e venda de imóveis

O MP-RJ também investigou transações imobiliárias realizadas por Flávio e sua esposa entre 2008 e 2018, envolvendo imóveis em bairros como Copacabana, Laranjeiras e Barra da Tijuca.

A suspeita era de que alguns imóveis teriam sido declarados por valores inferiores aos efetivamente pagos, com diferenças quitadas em dinheiro vivo. A promotoria também apontou revendas realizadas pouco tempo após as aquisições, com valorização expressiva dos bens.

Entre os casos analisados estavam dois apartamentos em Copacabana, comprados em 2012 e revendidos 15 meses depois, com lucro declarado superior a 200%. Para os investigadores, as operações poderiam ter sido utilizadas para dar aparência legal a recursos supostamente desviados da Alerj.

Flávio negou irregularidades e afirmou que as transações foram legais, registradas em cartório e declaradas à Receita Federal e à Justiça Eleitoral. Assim como em outras frentes da investigação sobre a “rachadinha”, os documentos que embasavam as suspeitas foram anulados judicialmente.

Outra apuração envolveu a contratação da mãe e da então esposa de Adriano da Nóbrega no gabinete de Flávio na Alerj. Ex-capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Adriano foi apontado pelas autoridades como integrante de um grupo de extermínio e chefe da milícia conhecida como “Escritório do Crime”.

Segundo o MP-RJ, Raimunda Veras Magalhães, mãe do ex-policial, e Danielle Mendonça da Costa, sua então esposa, teriam sido nomeadas assessoras sem exercer atividades legislativas. A investigação identificou transferências de parte significativa dos salários das duas para Queiroz, em um total superior a R$ 200 mil.

Flávio afirmou que as contratações ocorreram por indicação do ex-assessor. As provas contra o senador nessa investigação também foram anuladas pela Justiça. Adriano da Nóbrega foi morto na Bahia, em 2020.

Banco Master e financiamento de ‘Dark Horse’

O caso mais recente envolve a investigação da Polícia Federal sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, no financiamento do filme Dark Horse, uma cinebiografia de Jair Bolsonaro.

Segundo as informações divulgadas pelo UOL, a negociação investigada envolve um valor de R$ 134 milhões. Desse montante, ao menos R$ 61 milhões teriam sido efetivamente repassados por Vorcaro em seis operações realizadas em 2025.

Parte dos recursos teria sido enviada a um fundo no Texas, nos Estados Unidos, ligado a aliados da família Bolsonaro. A PF também investiga a possibilidade de que o dinheiro tenha custeado despesas de Eduardo Bolsonaro no exterior.

Mensagens e áudios obtidos pela investigação indicariam que Flávio cobrava repasses e mantinha proximidade com Vorcaro. A apuração também aponta que o senador teria emitido R$ 1,5 milhão em notas fiscais para empresas ligadas ao ex-banqueiro.

Flávio confirmou que procurou Vorcaro para buscar investimentos privados para o filme sobre o pai. Inicialmente, negou a relação do banqueiro com o financiamento da produção, mas depois admitiu o contato. Sobre uma visita a Vorcaro após a prisão do empresário e a imposição de medidas cautelares, afirmou que pretendia encerrar a relação e avaliar a busca por outro investidor.

O candidato também utilizou um jatinho de Vorcaro em uma viagem dos Estados Unidos ao Brasil, em janeiro de 2025.

A investigação sobre o financiamento de Dark Horse segue como um dos principais casos envolvendo o senador. As suspeitas relatadas não equivalem a uma condenação criminal, e a apuração da PF deverá esclarecer a origem e a destinação dos recursos.

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