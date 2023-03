De RBD e Shakira a Coldplay: relembre encontros de Lula com artistas internacionais; veja fotos

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve com com o vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, nessa quinta-feira (23), mas esse não foi o primeiro encontro do petista com artistas internacionais. Desde que foi eleito presidente pela primeira vez, em 2002, o chefe do Executivo já dividiu os holofotes com diversas celebridades mundiais e na lista estão nomes como Shakira, o líder do U2 Bono Vox, o cantor Lenny Kravitz e até mesmo os integrantes da banda mexicana RBD.

Em seu encontro com Martin, Lula ganhou um violão autografado e arriscou até um palhinha junto com o cantor, que foi convidado a fazer um show na Amazônia durante a COP30 (órgão supremo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) sediada pelo Brasil. Relembre outros momentos icônicos do petista ao lado de artistas mundialmente famosos:

RBD

O elenco da novela mexicana "Rebelde" passou pelo Brasil em 2007 e Lula aproveitou para posar com uma guitarra e até arriscou alguns acordes no instrumento que foi doado para o programa Fome Zero.

O encontro não foi marcante só para os fãs da banda e apoiadores do presidente, Alonso Herrera, um dos vocalistas e intérprete do personagem Miguel, relembrou o momento se despedindo comicamente de Bolsonaro quando o petista venceu a última eleição.

Shakira

Lula conheceu a cantora em 2008 e publicou o registro do encontro em seu site oficial. A cantora também esteve com a ex-presidente Dilma Rousseff, que no encontro que ganhou um violão autografado.

Lula e Shakira. Foto: Reprodução

Lenny Kravitz

Durante turnê pelo Brasil, em 2005, o cantor Lenny Kravitz líder da banda U2 doou uma guitarra Epiphone autografada ao programa Fome Zero, que tinha sido implementado no primeiro governo de Lula. Para a foto, Kravitz colocou o instrumento musical no pescoço de Lula que fingiu tocar uns acordes para sair bem na foto.

Bono Vox

Outro encontro internacional do presidente foi com o cantor Bono Vox. Em 2013, em Londres, Lula aproveitou para registrar mais um momento com o músico irlandês. O primeiro registro, com o vocalista da banda U2, foi em 2006 quando a banda também doou uma guitarra ao programa social Fome Zero.

Foto: Divulgação

Capital Inicial

No início do primeiro mandato, em 2003, Brasília foi o ponto de encontro com a banda Capital Inicial. Lula ganhou uma guitarra Condor do vocalista Dinho Ouro Preto, o presente também foi para o programa do petista. O presidente brincou na ocasião dizendo que só não tocaria por ter perdido o dedo da mão esquerda, mas Dinho foi rápido na resposta o lembrando que Tony Lommi, do Black Sabbath, havia amputado dois dedos.

