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Política De resultados a denúncia: confira cinco aplicativos para baixar na eleição É possível portar documentos para votar, acompanhar apuração dos votos e muito mais pelo celular

Faltam poucos dias para o primeiro turno das eleições, marcado para o próximo domingo (4). A Folha de Pernambuco separou cinco aplicativos gratuitos e oficiais para acompanhar o eleitor no dia mais importante da democracia.

Apenas usando o celular, é possível portar os documentos necessários, acompanhar a apuração da urna em que votou, ficar por dentro do resultado das eleições em Pernambuco e em todo o país, além de fazer denúncias de qualquer irregularidade vista durante o dia de votação.

Todos os aplicativos abaixo estão disponíveis na App Store e no Google Play.

e-Título

Se essa não é sua primeira eleição, é provável que você já conheça o e-Título — uma versão eletrônica do Título de Eleitor, que centraliza todas as informações do documento em um único aplicativo. Com a foto do eleitor adicionada ao e-Título, é possível apresentar apenas o documento no app para votar.

A novidade desta eleição é que será possível baixar e se cadastrar no e-Título no dia da votação, mas a Justiça Eleitoral orienta realizar o registro com antecedência.

De cara nova, o aplicativo também possibilita a quitação de débitos com a Justiça Eleitoral por meio de Pix ou cartão.

Pardal

De fácil navegação, a plataforma “estimula as pessoas a atuarem como fiscais da eleição, visando coibir a propaganda irregular de campanha e outros ilícitos eleitorais”, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

Basta reunir informações importantes, como o local, a data, o horário e o tipo de irregularidade. Em seguida, é importante reunir fotos, vídeos, documentos ou áudios como prova.

De acordo com o TRE-PE, quanto mais completas forem as informações, maiores serão as condições de análise da denúncia pela Justiça Eleitoral por meio do Pardal.

Boletim na Mão

Permitir que qualquer cidadão consulte os resultados registrados nas urnas eletrônicas é a função do Boletim na Mão, mais um aplicativo da Justiça Eleitoral. De forma rápida e segura, a ferramenta disponibiliza as informações dos Boletins de Urna (BU), impressos ao final da votação em cada seção eleitoral.

O BU é o documento que reúne a quantidade de votos destinada a cada candidato, além dos votos nulos, brancos e do número de abstenções registrados em cada seção.

Resultados

Com base na busca por nome do candidato ou estado, o Resultados é um aplicativo que permite ao eleitor acompanhar a contagem de votos em todo o Brasil de forma segura. Além do contador de votos, é possível conferir quais candidatos foram eleitos, quais não foram e quais postulantes vão disputar o segundo turno.

Mesários

Talvez o mais nichado da lista, o aplicativo Mesários é destinado aos brasileiros e brasileiras que vão atuar como mesários nas eleições. A proposta da plataforma é capacitar e auxiliar os convocados.

O app oferece conteúdos, orientações e recursos que podem ajudar na capacitação de quem vai atuar nas seções eleitorais.

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