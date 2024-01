A- A+

investigação De réveillon a padrinho político, Carlos Bolsonaro mantinha relação de proximidade com Ramagem Vereador do Rio de Janeiro é alvo de busca e apreensão nesta segunda-feira (29) em operação que investiga monitoramento ilegal da Agência Brasileira de Inteligência

Alvo de uma operação da Polícia Federal que apura suspeita de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) é amigo pessoal e padrinho político do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que comandou a Abin durante o governo de Jair Bolsonaro.

Carlos Bolsonaro e Ramagem se aproximaram durante a campanha à Presidência em 2018, quando o delegado da Polícia Federal atuou como um dos coordenadores da segurança de Jair Bolsonaro. Naquela época, Ramagem conquistou a confiança do vereador do Rio de Janeiro ao levar informações de inteligência de ameaças ao então candidato do PSL.

O vereador do Rio de Janeiro chegou a compartilhar uma foto de uma festa de Ano Novo, entre 2018 e 2019, em que aparece ao lado de Ramagem.

Após a vitória de Jair Bolsonaro nas urnas em 2018, Ramagem foi designado para assumir o comando da Abin e assessorar o presidente eleito em assuntos de inteligência.

Apadrinhado por Carlos Bolsonaro, Ramagem foi eleito deputado federal em 2022 e atualmente ensaiava se lançar como candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. O vereador do Rio de Janeiro foi escolhido para coordenar a campanha do delegado da Polícia Federal.

Na quinta-feira (25), Ramagem foi alvo de uma operação da PF para apurar indícios de um esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro, conforme revelou O Globo em março do ano passado.

Nesta segunda-feira, Carlos Bolsonaro também foi alvo da mesma investigação sob suspeita de ter sido um dos destinatários das informações levantadas de forma clandestina pela agência, que era comandada na época por Ramagem.

