A- A+

Ministério do Turismo De saída do cargo, Sabino elogia Lula em discurso no Pará: "conte comigo" Ministro do Turismo, Celso Sabino, entregou carta de demissão a Lula na semana passada, mas ficou no cargo por mais uma semana

O ministro do Turismo, Celso Sabino, que está de saída do governo após ultimato de seu partido, União Brasil, fez um discurso elogioso ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira em discurso em Belém. Sabino, que é paraense, faz parte de comitiva ministerial que acompanha Lula a agendas na capital do Pará um mês antes da COP30.

Sabino entregou o pedido de demissão há uma semana, mas se comprometeu a ficar no cargo até esta semana para participar da comitiva que acompanha Lula a Belém. O ministro deve deixar o cargo devido a uma determinação do União Brasil, que determinou o desembarque de seus filiados do governo, apesar de manter cargos de confiança na gestão de Lula.

— Presidente Lula, o que nós fizemos juntos no Turismo nunca será esquecido. Fico muito feliz e honrado de estar hoje aqui, no meu Estado do Pará, para lhe dizer: nada, nenhum partido político, nenhum cargo e nenhuma ambição pessoal, vai me afastar desse povo que eu amo e do Estado do Pará. Conte comigo, onde quer que eu esteja, para lhe apoiar, para segurar a sua mão, porque reconheço e sei do seu trabalho e tudo que o senhor fez pelo Brasil e pelo Estado do Pará — disse o ministro, que voltará a ocupar uma vaga na Câmara.

A expectativa do ministro era conseguir driblar a resistência da Executiva nacional do União Brasil a sua permanência no cargo, o que não ocorreu. Sua tentativa de emplacar como sucessora a aliada e atual secretária-executiva da pasta, Ana Carla Machado Lopes, também não deve se concretizar. O cargo, agora, é pleiteado por partidos como PSD, PT e PDT.

Mais cedo nesta quinta-feira, ao inaugurar a estação de tratamento Una, que teve investimentos de R$ 125,2 milhões, dos quais R$ 49,5 milhões do governo federal e R$ 75,7 milhões de contrapartida do Governo do Pará, Lula defendeu a escolha da capital paraense para sediar a COP30, apesar dos gargalos de infraestrutura, em especial da rede hoteleira da cidade.

A estação, que tratará os dejetos de Ver-o-Peso e região, foi contratada em 2008, mas parou três vezes desde então.

— A COP é uma oportunidade. Primeiro, para a gente apresentar a Amazônia para o mundo. Os chefes de estado e os especialistas em questão climática que virão aqui estarão diante da maior riqueza de floresta viva do mundo. Se eles quiserem conhecer floresta, eles vão estar no lugar. Por isso ela será feita aqui. Ela poderia ser feita no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, no Paraná. Mas a gente escolheu o Estado do Pará e a cidade de Belém com o maior objetivo de mostrar a Amazônia verdadeira para o mundo — disse Lula.

Ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) e de seu irmão, o ministro das Cidades, Jader Filho, Lula disse a jornalistas que o evento trará um legado para a cidade, comparando-o com as olimpíadas de Barcelona, na Espanha. Em seguida, passou a palavra a Sabino sem mencionar que o político do União deve deixar o cargo.

— Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o ministro Sabino. Você que é o cara que cuida do Turismo, o que que pode ser feito no Turismo tirando proveito da COP30? — perguntou Lula.

— Seu governo está investindo muito na preparação para a COP, na recepção das delegações que estão vindo, apoiando e financiando a construção de novos meios de hospedagem, de novos hotéis — respondeu Sabino.

Em seu discurso, Lula ressaltou que o legado de investimentos para a COP vai beneficiar a população de Belém. Os investimentos públicos para a realização do evento internacional chegam a R$ 6 bilhões. O evento será realizado de 10 a 21 de novembro e a expectativa é que Belém receba cerca de 50 mil pessoas.

— Se a gente assume a responsabilidade de trazer um evento dessa magnitude, é importante lembrar que este evento não é meu, do Helder. É da ONU. Nós estamos cedendo o campo para a ONU jogar futebol porque para nós interessa. (...) A gente construiu uma parceria com o Estado do Pará, é um grande investimento que a gente está fazendo com o Estado e as cidades porque a gente quer tratar do povo para, quando a COP terminar, o povo usufruir de todos benefícios que foram feitos aqui. Os estrangeiros vão embora, a cidade vai ficar — ressaltou Lula.

Veja também