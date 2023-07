A- A+

Ministério do Turismo De saída do ministério, Daniela Carneiro convoca funcionários do Turismo para cerimônia Depois de pressão do União Brasil, ministra vai entregar carta deixando o cargo à disposição

De saída do governo, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, convidou servidores da pasta nesta quinta-feira (6) para uma cerimônia agendada para as 17h, no subsolo do prédio. O evento está marcado para logo depois do encontro que ela terá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em que, segundo apurou O Globo, deverá entregar sua carta de demissão. A cerimônia, portanto, seria uma despedida.

Os dois devem se reunir nesta tarde para para selar a saída dela do governo. Depois de muita pressão do União Brasil, ela vai entregar uma carta deixando o cargo à disposição. A legenda vem cobrando uma troca no ministério desde maio.

Como mostrou O Globo, Lula se comprometeu a construir um Instituto Federal de Educação e um hospital do câncer em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em troca da saída de Daniela do Turismo. O prefeito do município é Waguinho, marido da ainda titular da pasta e seu principal articulador político.

Nesta quarta-feira, após afirmar que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, atuava para "fortalecer" o ex-presidente Jair Bolsonaro, Waguinho mudou o tom e, em nota, afirmou que ele e Padilha "selaram a paz". De acordo com o prefeito, a conversa foi "muito boa e com compromissos assumidos de muitos benefícios para os municípios do estado do Rio de Janeiro, em especial para Belford.

