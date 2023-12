A- A+

PARTIDO De saída do PDT por desavenças com Ciro Gomes, Cid sinaliza ida ao PSB e divide base de aliados Após demora de mais de um mês para definir destino, senador enfrenta oito baixas em seu grupo

Após travar um embate com o seu irmão, o ex-ministro Ciro Gomes, o senador Cid Gomes comunicou a aliados que já definiu o destino político de seu grupo: até o início de janeiro, anunciará a filiação em massa ao PSB. A demora de mais de um mês para chegar a uma conclusão conjunta, contudo, provocou baixas entre os cidistas. Até o momento, sete aliados do senador migraram para o PT, enquanto a prefeita de Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral, foi recrutada pelo Republicanos.

Desde a reunião no Rio em que Cid e Ciro quase chegaram as vias de fato ficou claro que a ala do senador deixaria o PDT por divergências internas. Enquanto Ciro defendia que o partido fosse oposição ao PT e ao governo de Elmano Freitas, o senador preferia a base.

A preferência pelo PSB foi apresentada nas primeiras semanas, mas havia dois impasses em relação as eleições do ano que vem. O partido havia costurado uma aliança com o atual prefeito de Fortaleza, o pedetista e cirista José Sarto, e ainda estudava uma federação com a futura antiga sigla de Cid.

PT como destino dos aliados

Além do PSB, Cid chegou a cogitar ir para o PT, mas dirigentes e filiados estaduais da legenda afirmaram que não há espaço para acomodar todos os aliados do parlamentar. Há duas semanas, no entanto, seis aliados causaram desconforto ao se filiarem à sigla do presidente Lula (PT). O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e outros cinco prefeitos. Na ocasião, Cid relatou ter ficado "frustrado" :

— O fato do Evandro já ter se antecipado, ter definido um caminho, frustra em boa parte aquilo que estou dizendo. Espero que seja só ele, caso isolado, e que nós outros decidamos coletivamente — disse Cid à imprensa.

Além deste grupo, nesta quarta-feira, a prefeita de Icó, Laís Nunes, publicou vídeo em suas redes sociais no qual anunciou sua ida para o PT que será chancelada no final da tarde. "Uma festa popular e democrática com a força e o entusiasmo do partido mais amado do Brasil", escreveu ao convocar seus apoiadores para a cerimônia.

