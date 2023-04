De Torres a Bolsonaro: CPI do dia 8 de janeiro deve ser instaurada; veja possíveis convocados

A- A+

Leia também

• Tropa da CPI da Covid deve ser reescalada para nova investigação parlamentar dos atos golpistas

• STF julga na próxima semana mais 200 investigados por atos golpistas ocorridos em janeiro

• STF tem placar de 8x0 para tornar réus 100 acusados de participar de atos golpistas do 8 de janeiro

Em meio a grande mobilização no Congresso Nacional, a instauração da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) pode ocorrer na próxima sessão. Na última quinta-feira (20), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que orientou os líderes do governo a apoiarem a CPMI que tem como objetivo apurar os atos terroristas do dia 8 de janeiro.

Até então, o governo se demonstrava contra a medida, sob a justificativa de que desvirtuaria o debate político de propostas efetivamente importantes ao povo brasileiro, como os programas sociais.

Neste contexto, autoridades devem ser convocadas. Veja abaixo os nomes ventilados pelo governo e oposição:

Anderson Torres

O ex-secretário de Segurança do DF, atualmente preso, estava em viagem de férias com a família durante os atos. A base governista pretende explorar a narrativa de que Torres teria viajado por ter tomado conhecimento de que as manifestações iriam ocorrer.

Ibaneis Rocha

Afastado do cargo nos dias que sucederam os atos, o governador do DF também deve ser convocado. Rocha é questionado pela postura de agentes das forças de segurança que atuavam na capital.

Jair Bolsonaro

Incluído no rol de investigados em um inquérito que apura a autoria intelectual dos atos, Bolsonaro compartilhou um vídeo, no dia seguinte aos atos, que sugeriu que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi fraudada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Gonçalves Dias

Do lado da oposição, parlamentares acusam o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, pelo crime de prevaricação.

O general foi demitido após vir à tona um vídeo em que ele circula pelo Palácio do Planalto em meio aos ataques golpistas de 8 de janeiro. A avaliação no Palácio do Planalto é de que o então ministro teve um comportamento excessivamente passivo tanto diante dos invasores como de seus subordinados, que de alguma forma colaboraram com o ataque à sede do Executivo Federal.

Padilha fala em financiadores

Além das autoridades citadas, Padilha afirmou na última sexta-feira que a CPMI também deve mirar agentes que financiaram os ataques. A Advocacia-Geral da União (AGU) listou 54 pessoas.

– Tenho ouvido de líderes, tanto no Senado, quanto na Câmara, uma disposição e vontade muito grande de trazer para a CPMI aqueles que são acusados de terem financiado os atos terroristas. Quem pagou, quem financiou esse ataque à democracia precisa ser punido – declarou.

Veja também

Guerra na Ucrânia Lula reafirma apoio à solução negociada para a paz na Ucrânia