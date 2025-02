"De vez em quando a gente erra", diz Lula sobre escolha de ministros

A- A+

A uma semana do fim do fevereiro e sem definição sobre a esperada reforma ministerial prometida desde o início do no governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que "de vez em quando erra", mas que "na maioria das vezes" é escolhido um nome "de qualidade".



A fala do presidente, feita nesta sexta-feira em Itaguaí (RJ), foi direcionada ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, mas ocorre em meio a inúmeras especulações sobre trocas no governo.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, tem sua saída dada como certa por petistas de diferentes pastas. Procurada, a ministra declarou nesta quinta-feira se sentir segura no cargo, e diz não ter recebido nenhum sinal de que será demitida pelo presidente.

— De vez em quando a gente erra, mas na maioria das vezes a gente acerta e escolhe um ministro de qualidade — disse Lula, se referindo ao ministro Silvio Costa. — Um menino pernambucano, que tem dado um show no trabalho dele. Só trabalha para fazer as coisas acontecerem.

O presidente Lula fez o discurso no Porto de Itaguaí, na Baía de Sepetiba, em cerimônia para a assinatura do contrato de concessão de um terminal portuário de minério de ferro, pela Cedro Participações, grupo mineiro que tem negócios na mineração e no agronegócio e informa ter faturamento anual de R$ 2,5 bilhões.

A Cedro levou a concessão em leilão realizado em dezembro, em certame sem concorrentes, vencido com um lance de apenas R$ 1 milhão de outorga a ser paga para o governo. O projeto do novo terminal prevê R$ 3,6 bilhões em investimentos, a maior das concessões portuárias levadas a leilão pelo Ministério de Portos e Aeroportos no ano passado.

