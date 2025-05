A- A+

BRASÍLIA De Virgínia a Ronaldinho Gaúcho: relembre famosos convocados para CPIs no Congresso Os atores Cauã Raymond e Tatá Werneck foram alguns dos convocados para comissões no Congresso que conseguiram habeas-corpus para não comparecer

A influenciadora Virgínia Fonseca, convocada para depor nesta terça-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets Senado, não é a primeira celebridade a ser chamada no Congresso para prestar esclarecimentos. Famosos como o o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, atores Cauã Raymond e Tatá Werneck e o apresentador Marcelo Tas já foram alvos de convocações. No entanto, alguns conseguiram habeas-corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), e acabaram não precisando comparecer.

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho esteve na Câmara em setembro de 2023 para depor na CPI das Pirâmides, chamado por sua ligação com uma empresa que prometia retornos financeiros após investimentos em criptomoedas.

Em suas considerações iniciais, o ex-jogador afirmou que não era sócio da empresa 18K Ronaldinho. Segundo ele, seu nome foi usado indevidamente. De acordo com Ronaldinho, ele licenciou sua imagem para fazer propaganda para a venda de relógios para outra empresa, a 18K Watches.

— Usaram indevidamente meu nome para criar a razão social dessa empresa, inclusive já fui ouvido pelo MPSP e pela PCRJ na condição de testemunha. Jamais participei da empresa 18k, jamais autorizei a utilização do nome e imagem por tal empresa — afirmou.

A mesma CPI pediu, em julho de 2023, a presença de Cauã e Tatá na Comissão. Ambos, no entanto, conseguiram um habeas-corpus no Supremo Tribunal Federal para não comparecer à Câmara dos Deputados, em Brasília.

