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Política De volta ao Congresso, Teobaldo mantém alinhamento ao Governo Em entrevista à Folha de Pernambuco, Ricardo Teobaldo (Podemos) revelou que votou em Lula nos dois turnos da eleição presidencial, mesmo diante da orientação majoritária de sua legenda

Apesar de o Podemos ter apoiado oficialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, o deputado federal eleito Ricardo Teobaldo (Podemos) reafirmou seu alinhamento político com o presidente Lula (PT) e garantiu que apoiará o quarto mandato do petista no Congresso Nacional.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Teobaldo revelou que votou em Lula nos dois turnos da eleição presidencial, mesmo diante da orientação majoritária de sua legenda. “Eu tenho apoiado o presidente Lula desde o primeiro governo, passando por Dilma (PT), votei contra o impeachment naquela ocasião. Voltando à Câmara Federal agora, claro, vou acompanhar as pautas apresentadas pelo Governo. Evidentemente que não vou votar cegamente, mas aquilo que for do interesse da população, aquilo que for interesse do país, nós vamos votar favorável”, afirmou.

Segundo o parlamentar, cerca de 85% dos integrantes do Podemos apoiaram Flávio Bolsonaro, mas sua posição favorável a Lula foi previamente acertada com a presidente nacional da sigla, deputada Renata Abreu. Teobaldo revelou ainda que o partido já iniciou conversas com a equipe de transição do governo e deverá adotar uma postura de independência, sem integrar uma oposição sistemática ao Planalto.

“O Podemos não vai fazer oposição ao governo e, sobretudo, uma oposição irresponsável, de fazer oposição simplesmente por fazer, para prejudicar o governo, porque, se fizer isso, nós vamos prejudicar o país”, declarou. De acordo com ele, deputados e senadores da legenda terão liberdade para apoiar as reformas propostas pelo Executivo.

Ao avaliar os desafios do novo mandato de Lula, especialmente na economia e na relação com o Congresso, Teobaldo defendeu uma atuação parlamentar menos condicionada às disputas partidárias. Para ele, o Governo precisará construir uma base de apoio capaz de aprovar medidas destinadas à recuperação econômica e ao controle das contas públicas. “Eu torço para que o presidente acerte na escolha, para que a gente possa fazer a transformação na economia, estabilizar a economia como precisa ser estabilizada, conter o gasto público, para que o país melhore”, pontuou.

Sobre a composição da equipe econômica, o deputado manifestou preferência pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para assumir o Ministério da Fazenda. Embora reconheça as qualidades técnicas e políticas do governador reeleito do Piauí, Rafael Fontelles (PT), também mencionado entre os possíveis nomes para a pasta, Teobaldo considera Alckmin mais preparado para estabelecer uma interlocução com o Congresso e transmitir confiança ao mercado financeiro. “Eu sou um entusiasta do vice-presidente Geraldo Alckmin. Vejo nele um homem equilibrado, altamente experiente. Acho que, com o nome dele, iria acalmar o mercado”, afirmou.

De volta à Câmara dos Deputados, Ricardo Teobaldo também pretende retomar a atuação municipalista que marcou seus mandatos anteriores. Ex-prefeito de Limoeiro, ele afirmou que o fortalecimento das administrações municipais continuará entre suas prioridades, especialmente na ampliação de políticas públicas e na destinação de recursos às cidades. Por fim, Teobaldo confirmou que o Podemos apoiará a reeleição de Hugo Motta à presidência da Câmara dos Deputados.

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