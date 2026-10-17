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Magno Martins Debate da Band, neste domingo (18), será teste de estratégia e equilíbrio; confira Debate ocorrerá a uma semana do segundo turno, em um cenário de acirramento eleitoral e expectativa sobre o desempenho dos dois candidatos

O primeiro confronto direto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na campanha presidencial deve elevar a temperatura da disputa pelo Palácio do Planalto. Marcado para amanhã, na Band, o debate ocorrerá a uma semana do segundo turno, em um cenário de acirramento eleitoral e expectativa sobre o desempenho dos dois candidatos. Mais do que apresentar propostas, o encontro será uma oportunidade para Lula e Flávio confrontarem suas trajetórias, explorarem as fragilidades do adversário e tentarem conquistar o eleitorado ainda indeciso.

Com previsão de aproximadamente uma hora e 45 minutos, o debate deverá privilegiar o confronto direto entre os presidenciáveis, reduzindo o espaço para discursos previamente preparados. A proposta da emissora é permitir que os candidatos questionem um ao outro, exponham suas diferenças e respondam a temas relacionados aos programas de governo. O formato tende a aumentar a pressão sobre os participantes, que precisarão demonstrar capacidade de argumentação, domínio dos assuntos e equilíbrio diante de eventuais provocações.

Para Lula, o principal desafio será administrar o próprio temperamento e evitar que o confronto se transforme em uma sucessão de embates pessoais. Nos bastidores, aliados demonstram preocupação com possíveis reações do presidente diante de ataques de Flávio, sobretudo após episódios de irritação registrados em compromissos anteriores da campanha. A estratégia petista deverá priorizar a experiência política do presidente, a defesa dos resultados de sua gestão e a apresentação de propostas, buscando transmitir segurança e estabilidade ao eleitorado.

Do outro lado, Flávio Bolsonaro terá a oportunidade de enfrentar diretamente o principal adversário e ampliar sua projeção em um ambiente de grande visibilidade nacional. O senador deverá explorar pontos vulneráveis do governo petista, mas também precisará demonstrar preparo para discutir questões administrativas, econômicas e sociais. O desafio será equilibrar o discurso de oposição com a apresentação de alternativas concretas, evitando que sua participação fique restrita às críticas ao presidente e à associação de sua candidatura ao legado político do pai, Jair Bolsonaro (PL).

A expectativa de um confronto intenso também reflete a polarização que marca a disputa presidencial. Embora os ataques possam mobilizar as bases eleitorais de ambos os candidatos, o excesso de agressividade representa um risco para quem pretende conquistar votos fora de seu campo político. Nesse contexto, a postura diante das provocações poderá ter peso semelhante ao conteúdo das respostas. A capacidade de manter a serenidade, reconhecer problemas e apresentar soluções tende a ser observada especialmente pelos eleitores que ainda não definiram o voto.

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