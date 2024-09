A- A+

ELEIÇÕES EM SÃO PAULO Marina Helena e Nunes citam gestão do PSOL em Belém para criticar Boulos Embate aconteceu durante debate no SBT

A candidata Marina Helena (Novo) fez uma dobradinha com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) utilizando sua primeira pergunta no debate para criticar o PSOL e o candidato do partido, Guilherme Boulos, com referência aos 662 assessores presentes na Prefeitura de Belém, comandada por Edmilson Rodrigues. Ela questionou Nunes sobre como reduzir o chamado "cabide de empregos".

"Continuaremos fazendo uma gestão com a máquina enxuta. O PSOL tem muito disso: trazer camaradas, inchar a máquina", afirmou Nunes em resposta. Ele ainda acrescentou que, quando o gestor consegue fazer o uso correto de recursos públicos, é possível investir na zeladoria da cidade, e citou o programa Asfalto Novo, realizado durante seu mandato.

A economista ainda aproveitou o seu tempo para alfinetar o candidato José Luiz Datena (PSDB). "Até o Datena que gaguejava no primeiro debate aprendeu a falar de proposta", disse.

Boulos

Guilherme Boulos criticou a atual gestão de Ricardo Nunes durante o debate do SBT, nesta sexta-feira, 20, por ter tido um secretário "negacionista" durante o mandato. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, ex-secretário de Mudanças Climáticas, foi demitido do governo em julho de 2023.

"As pessoas que estão assistindo devem se surpreender quando veem o Ricardo Nunes falando aqui, ou a propaganda dele na televisão, depois sai na rua e vem a cidade. Até outro dia, o secretário dele era um negacionista do aquecimento global", disse ele, se referindo a uma fala do ex-secretário sobre o planeta se "salvar sozinho".

