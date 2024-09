Boulos diz em debate que Nunes é amigo de Flávio Bolsonaro, 'rei da rachadinha'

A- A+

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) criticou nesta segunda-feira, 30, em debate promovido pelo jornal Folha de S.Paulo em parceria com o portal UOL, a aliança entre o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), com a família Bolsonaro após ser questionado sobre seu relatório no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que arquivou a cassação do deputado federal André Janones (Avante-MG) pelas acusações de rachadinha.

Boulos relembrou das acusações de rachadinha contra Flávio Bolsonaro, dizendo que ele é o "rei da rachadinha", enquanto Nunes é o "rei do camarote". "Em relação à rachadinha, me impressiona muito ele trazer esse tema aqui. Ele, que é aliado de Flávio Bolsonaro, o rei da rachadinha. Ele é o rei do camarote, enquanto dois milhões de pessoas estavam sem luz, ele estava em um camarote da Fórmula 1. Na acusação da máfia das creches, ele foi acusado de receber cheques de rachadinha das creches em sua conta."

O candidato do PSOL também disse que, caso condenado, Janones deve pagar. "Para deixar muito claro: pau que bate em Chico bate em Francisco. Se Janones for determinado culpado pela PF e pela Justiça, que pague, como Flávio Bolsonaro ou qualquer um".

Ele relembra que o Avante, partido de Janones, apoia Nunes. "Aliás, o deputado do partido do Ricardo Nunes votou a favor do meu relatório. Aliás, o partido do Janones apoia o Nunes".

Na sequência, o candidato Pablo Marçal (PRTB) usou o termo "Boules" para se referir a Boulos, e pediu desculpas. "Foi ato falho."



