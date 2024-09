A- A+

ELEIÇÕES EM SÃO PAULO Marçal critica Tabata em debate e diz que ela não tem sabedoria e quer parecer 'tia do colégio' Deputada federal havia feito menção às denúncias de supostos crimes e envolvimentos do ex-coach com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Marçal rebateu

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) criticou, em debate promovido pelo jornal Folha de S Paulo em parceria com o portal UOL, a postura de Tabata Amaral (PSB) pela menção de que seria a "adulta da sala" do debate. "Ela quer provar para você que é mulher. Tabata, se mulher votasse em mulher, você iria ganhar no primeiro turno. Mulher não vota em mulher, mulher é inteligente", disse Marçal.

A deputada federal havia feito menção às denúncias de supostos crimes e envolvimentos do ex-coach com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Marçal rebateu.

Guilherme Boulos (PSOL) lamentou a fala do influenciador e a classificou como preconceituosa.

"O esforço da Tabata é de parecer a mais sábia, só que a sabedoria dela é a mais baixa, porque a sabedoria envolve experiência. E o fato é que ela fica esbravejando como se fosse a tia do colégio entre nós", continuou o Marçal. "No último debate eu pedi perdão para ela e na hora que alguém perguntou sobre isso ela não perdoou. Um cristão sempre perdoa. Inclusive tem que fazer no mesmo dia, 490 vezes, que é 70 vezes 7", disse o ex-coach.

Veja também

ELEIÇÕES EM SÃO PAULO 'Mulher não vota em mulher, mulher é inteligente', diz Pablo Marçal a Tabata em debate