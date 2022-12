A- A+

Brasília Decidido a não entregar a faixa presidencial, Mourão receberá Alckmin no Planalto A reunião, marcada para 15h, foi pedida pelo vice-presidente

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, será recebido pelo presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, na tarde desta sexta-feira (30) no Palácio do Planalto. A reunião, marcada para 15h, foi pedida por Alckmin. Ele deverão conversar sobre polítcias públicas voltadas à Amazônia, entre outros temas.

Mourão ocupará a cadeira mais importante do país até domingo, quando o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu vice tomarão posse. O presidente Jair Bolsonaro viajou há cerca de uma hora para a Flórida, nos Estados Unidos, onde deverá permanecer até o fim de janeiro.

O vice-presidente segue decidido a não passar a faixa presidencial a Lula, mesmo na ausência de Bolsonaro. A interlocutores Mourão afirma que sequer irá à cerimônia de posse, para o qual foi convidado, e deve passar o domingo em casa.

A reunião entre Mourão e Alckmin foi acertada nesta sexta-feira. O futuro vice telefenou para o presidente em exercício e pediu a reunião para conversarem sobre Amazônia. Na cadeira de vice-presidente, Mourão preside o Conselho da Amazônia, um colegiado interministerial que coordena as ações direcionadas à região.

Primeiros contatos

Este não será o primeiro contato entre Mourão e Alckmin. Ele já se reuniram no final de novembro, também no Planalto. Na ocasião, conversaram sobr a estrutura da vice-presidência. No futuro governo, Alckmin comandará o Ministério de Indústria e Comércio Exterior.

Veja também

Novo governo Posse de Lula deve atrair 300 mil pessoas