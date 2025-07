A- A+

DECISÃO Decisão de Moraes proíbe Jair Bolsonaro de falar com ao menos 177 pessoas; veja os nomes A quantidade é a soma de embaixadores e de pessoas investigadas nas ações sobre tentativa de golpe de estado

Na mesma decisão que determinou o uso de tornozeleira eletrônica, o ministro do STF Alexandre de Moraes também proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro de falar com ao menos 177 pessoas. O número é a soma de embaixadores estrangeiros no Brasil e de todos os investigados das ações, inquérito e petição sobre tentativa de golpe de estado.

A lista inclui o próprio filho Eduardo Bolsonaro e diversos aliados, como o presidente do PL, Waldemar Costa Neto, o seu ex-ajudante de ordem, Mauro Cid, seu ex-assessor, Tércio Arnaud, e antigos integrantes de sua administração, como Walter Braga Netto (que está preso), Filipe Garcia Martins e Augusto Heleno.

No STF, há quatro Ações Penais sobre as tentativas de golpe de estado: AP 2.693, AP 2.688, AP 2.694 e AP 2.695. Sobre o mesmo tema, há a petição 12.100. Por último, o inquérito 4.995 investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA junto ao presidente Donald Trump para retaliar o Brasil.

Os alvos de todos esses processos foram citados na decisão de Moraes como pessoas proibidas de receberem contatos de Jair Bolsonaro, inclusive através de terceiros. Excluindo as diversas repetições, são 45 pessoas.

Além disso, Moraes proibiu Bolsonaro de se comunicar com embaixadores e "quaisquer autoridades estrangeiros". O ex-presidente precisa, inclusive, manter uma distância de 200 metros de qualquer embaixada. No Brasil, existem embaixadas, todas em Brasília.

Assim, são ao menos 177 pessoas com as quais Bolsonaro não pode fazer contato.

AP 2.693

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA

FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA

MARCELO COSTA CAMARA

MARILIA FERREIRA DE ALENCAR

MARIO FERNANDES

SILVINEI VASQUES

AP 2.668

AILTON GONÇALVES MORAES BARROS

ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES

ALMIR GARNIER SANTOS

ANDERSON GUSTAVO TORRES

ÂNGELO MARTINS DENICOLI

AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA

BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO

CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA

CLEVERSON NEY MAGALHÃES

ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA

FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS

FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (repetido)

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA (repetido)

GIANCARLO GOMES RODRIGUES

GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA

HÉLIO FERREIRA LIMA

JAIR MESSIAS BOLSONARO (o próprio)

MARCELO ARAÚJO BORMEVET

MARCELO COSTA CÂMARA (repetido)

MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR

MARIO FERNANDES (repetido)

MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR (repetido)

MAURO CÉSAR BARBOSA CID

NILTON DINIZ RODRIGUES

PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO

PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA

REGINALDO VIEIRA DE ABREU

RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO

RONALD FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR

SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS

SILVINEI VASQUES (repetido)

WALTER SOUZA BRAGA NETTO

WLADIMIR MATOS SOARES

AP 2694

ANGELO MARTINS DENICOLI (repetido)

CARLOS CESAR MORETZSOHN ROCHA (repetido)

GUILHERME MARQUES ALMEIDA (repetido)

MARCELO ARAUJO BORMEVET (repetido)

GIANCARLO GOMES RODRIGUES (repetido)

AP 2695

ANTONIO CLESIO FERREIRA

Inquérito 4.995

EDUARDO NANTES BOLSONARO

Petição 12.100

ALMIR GARNIER SANTOS (repetido)

ANGELO MARTINS DENICOLI (repetido)

EDER LINDSAY MAGALHAES BALBINO

ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA (repetido)

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA

MARCELO COSTA CAMARA (repetido)

PAULO SERGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (repetido)

SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS (repetido)

TERCIO ARNAUD TOMAZ

WALTER SOUZA BRAGA NETTO (repetido)

HELIO FERREIRA LIMA (repetido)

AMAURI FERES SAAD

ALEXANDRE CASTILHO BITENCOURT DA SILVA

ANDERSON LIMA DE MOURA

CARLOS CESAR MORETZSOHN ROCHA (repetido)

CARLOS GIOVANI DELEVATI PASINI

NILTON DINIZ RODRIGUES (repetido)

GIANCARLO GOMES RODRIGUES (repetido)

JAIR MESSIAS BOLSONARO ( o próprio)

PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO (repetido)

VALDEMAR COSTA NETO

WLADIMIR MATOS SOARES (repetido)

FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS (repetido)

FERNANDO CERIMEDO

AILTON GONCALVES MORAES BARROS (repetido)

ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES (repetido)

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA (repetido)

RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (repetido)

LAERCIO VERGILIO

SILVINEI VASQUES (repetido)

REGINALDO VIEIRA DE ABREU (repetido)

MARCELO ARAUJO BORMEVET (repetido)

MARILIA FERREIRA DE ALENCAR (repetido)

BERNARDO ROMAO CORREA NETTO (repetido)

RONALD FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR ( repetido

FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (repetido)

CLEVERSON NEY MAGALHAES (repetido)

MARCIO NUNES DE RESENDE JUNIOR (repetido)

AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA (repetido)

MAURO CESAR BARBOSA CID (repetido)

MARIO FERNANDES (repetido)

ANDERSON GUSTAVO TORRES (repetido)

GUILHERME MARQUES ALMEIDA (repetido)

RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (repetido)

