Decisão de Raquel atinge secretários de João Campos. PCR vai avaliar situação nos próximos dias

O decreto assinado pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), determina, entre outras indicações, o retorno imediato no prazo de 30 dias dos servidores autorizados a exercer o cargo fora do território estadual ao trabalho presencial. Auxiliares do prefeito do Recife, João Campos (PSB), estão entre os quadros estaduais cedidos para órgãos distintos da estrutura estadual.

A decisão acaba atingindo o secretário de Educação, Fred Amâncio (auditor fiscal do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda), a secretária de Finanças, Maíra Fischer (servidora pública da carreira de gestor governamental do Estado), e a secretária de Turismo, Pamela Alves (servidora pública estadual, integrante da carreira de Gestor Governamental – especialista em Planejamento, Orçamento e Gestão).

Como a governadora deu um prazo, a gestão de João Campos avalia internamente a situação dentro do prazo. Paralelamente, o prefeito prepara uma reforma administrativa que vai mudar os titulares de algumas pastas da sua gestão no início deste ano.

