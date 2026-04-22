A- A+

supremo tribunal federal Decisão que limitou uso de dados do Coaf não retroage, estabelece Moraes Ministro do Supremo diz que decisão sobre relatórios de inteligência financeira (RIFs) só tem validade para atos a partir do dia 27 de março, quando foi publicada, para não "comprometer" investigações em "estágio avançado"

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que a decisão que determinou que Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) só pode fornecer relatórios de inteligência financeira (RIFs) quando houver investigações já instauradas não é retroativa, valendo apenas a partir da data em que foi publicada, no dia 27 de março.

Segundo Moraes, o despacho visou orientar a "conduta futur dos órgãos e autoridades destinatárias", fixando parâmetros para requisições e o fornecimento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo Coaf. O ministro salientou que tais regras tem o objetivo de "prevenir usos genéricos, prospectivos ou desconectados" de procedimentos formalmente instaurados.

O relator intimou o diretor do Coaf da decisão em que esclareceu a validade das regras para atuação do órgão. Também determinou que uma série de autoridades fossem comunicadas sobre o teor do despacho - entre presidentes de tribunais, integrantes do Ministério Público, da Defensoria-Pública da União, da Advocacia-Geral da União e o presidente do Banco Central.

Moraes frisou que a validade da decisão sobre parâmetros para os relatórios do Coaf, a partir de sua publicação, está em linha com os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da estabilidade das relações institucionais.

De acordo com o ministro, desta forma evita-se a produção de efeitos retroativos "generalizados" que poderiam "comprometer investigações, processos ou procedimentos em estágio avançado". De outro lado, o ministro indicou que será possível a análise concreta da licitude de provas caso a caso.

No final do mês passado, Moraes havia decidido que o Coaf só poderá fornecer relatórios de inteligência financeira em investigações já abertas e em processos administrativos ou judiciais formalmente instaurados. A medida também impõe restrições ao repasse de informações a comissões parlamentares de inquérito (CPIs).

O ministro proibiu diretamente o fornecimento dos RIFs em alguns casos, como durante a verificação preliminar de informações, auditorias administrativas e "quaisquer procedimentos sem natureza penal ou administrativa sancionadora".

Veja também