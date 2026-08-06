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PERNAMBUCO Declaração de bens de candidatos ao governo estadual é divulgada pelo TSE Confira os valores declarados por cada candidato

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já tornou públicas as declarações de bens dos candidatos ao governo de Pernambuco, nas eleições deste ano. Por meio da plataforma divulgacandcontas.tse.jus.br é possível conferir quanto cada candidato possui em patrimônio.

A governadora Raquel Lyra (PSD), que concorre à reeleição, registrou um patrimônio total de R$ 359.498,33 mil. Destes, R$ 289.574 mil são referentes a um apartamento de propriedade da gestora, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, e R$ 69.923,33 mil vêm de aplicações financeiras diversas. A candidata declarou ter depositados em conta bancária corrente o valor de R$ 1,00.

O valor registrado pela governadora é ligeiramente maior que o declarado em 2022, que foi de R$ 340.576,99 mil reais.

Já o principal opositor, o presidente nacional do PSB e ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB) declarou ter o maior patrimônio entre todos os candidatos ao comando do estado, com R$ 2.892.723,46 milhões. O valor é referente, em maior parte, a aplicações financeiras. De acordo com o registro do candidato, deste valor, R$ 100 mil são de quota em empresa e pouco mais de R$ 40 mil advém de outros bens e direitos.

O valor variou em cerca de R$ 300 mil desde 2024, quando Campos declarou possuir R$ 2,5 milhões em patrimônio.

Concorrendo pelo Psol, o ex-vereador do Recife Ivan Moraes declarou um patrimônio total de R$ R$ 81.452 mil. Do valor, R$ 80 mil vem de um imóvel no Recife e R$ 1.452 mil de depósito em conta bancária.

A candidata do Unidade Popular (UP), Professora Camila, registrou R$ 85 mil reais referentes a um apartamento residencial. Guilherme Fonseca, que concorre pelo PSTU, declarou um apartamento no valor de R$ 300 mil como patrimônio total.

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