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RIO DE JANEIRO Declaração de Ruas sobre carnaval gera revolta no mundo do samba e vira munição para Eduardo Paes Candidato ao governo do RJ afirmou que desfile na Sapucaí deste ano foi o 'maior ataque já visto à instituição sagrada que é a família'

As declarações do candidato ao Governo do estado Douglas Ruas (PL) sobre o carnaval carioca geraram revolta entre os sambistas e viraram munição para ataques de deu principal adversário na disputa, o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD). Em entrevista ao RJ TV, da Tv Globo, o político de São Gonçalo afirmou que o desfile da Sapucaí deste ano foi o "maior ataque já visto à instituição sagrada que é a família".

— Nós vimos esse ano no carnaval de 2026 na Sapucaí, o meu adversário, o Eduardo Paes, num camarote visivelmente embriagado, regado a uísque, cerveja, comida, tudo pago com dinheiro do povo e ainda utilizou daquele momento para zombar das pessoas com deficiência visual. Estavam ele e o Lula assistindo, sambando e aplaudindo ao maior ataque já visto à instituição sagrada que é a família. Tudo isso com o dinheiro público. Então nós vamos acabar com essa farra e o dinheiro do contribuinte vai ser revertido para serviços de qualidade na saúde e na educação — afirmou Ruas, que na mesma entrevista, Douglas Ruas afirmou que irá acabar com o camarote do Governo do Estado na Sapucaí.

As declarações repercutiram no meio do samba, que logo reagiu. Fotos de Douglas Ruas e seu pai, o prefeito de São Gonçalo Capitão Nelson, participando de desfiles da escola Porto da Pedra, da cidade da Região Metropolitana do Rio. Frequentadores da agremiação contam ainda que o político esteve na escola em 2022 pedir voto, quando estava em campanha para deputado estadual.

Quem aproveitou o tem para atacar Douglas Ruas foi o seu principal adversário na disputa, o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes. Em sua conta no X, o político afirmou que o carnaval é motivo de orgulho para o povo do estado e que vai investir para fortalecer a festa em cidades do interior.





"O carnaval é um orgulho pro povo do nosso Estado. Aquece a economia e é nossa maior manifestação cultural. Ele deve estar falando do camarote do padrinho dele, Cláudio Castro, que comprava em outro camarote - que não o oficial - espaços para levar seus convidados. Fora o do Vorcaro que essa turma frequentava. Vou investir no carnaval do interior do Estado. Várias cidades, como Friburgo e 3 Rios, tem desfiles de muita qualidade. E o camarote do governador que é bem menor do que o do prefeito vai ser da onde o governador vai marcar sua presença nessa grande festa. Sem puxadinhos e esquemas como o padrinho dele Cláudio Castro fazia. A Sapucaí é comandada pelo prefeito da cidade. Tenho certeza de que o prefeito @CavaliereRio vai estar junto com o povo do samba", escreveu o ex--prefeito do Rio em suas redes sociais.

Paes aproveitou ainda para mandar um recado para a comunidade da escola Porto da Pedra, a mesma já frequentada por Douglas Ruas e disse que eles podem contar com ele.

"E meu recado pro povo da Porto da Pedra de São Gonçalo: contém com esse governador aqui. A Sapucaí sempre se orgulhou muito de vocês".

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