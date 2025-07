Declaração de Trump em defesa de Bolsonaro repercute na imprensa internacional

A- A+

Feita na rede Truth Social, a declaração do presidente americano Donald Trump de que o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro sofre uma "caça às bruxas" repercutiu na imprensa internacional nesta segunda-feira.

Na postagem, Trump escreveu que o Brasil está "fazendo uma coisa terrível" contra Bolsonaro, que foi declarado inelegível em 2023 por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também responde a processo no STF por envolvimento na trama golpista.

O jornal The Guardian, do Reino Unido chamou a declaração de Trump de uma "forte defesa" do ex-presidente brasileiro. O veículo britânico também lembrou que Bolsonaro costuma ser chamado de "Trump dos Trópicos".

Também do Reino Unido, a BBC escreveu que as declarações de Trump "geraram uma rápida resposta do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que o Brasil não aceitaria 'interferência' de ninguém".

"Trump defende Jair Bolsonaro contra julgamento de golpe", publicou, por sua vez, a emissora Al Jazeera em seu site. Segundo o canal, Trump foi às redes sociais para defender o "seu colega líder da direita".

Já o jornal americano The Washington Post destacou o trecho da declaração na qual Trump compara a situação de Bolsonaro à sua própria:

De Portugal, o Jornal de Notícias destacou a reação do presidente Lula à declaração de Trump. "A presidência brasileira frisou, esta segunda-feira, que o país não aceita “interferência ou tutela de quem quer que seja”, depois do presidente norte-americano", escreveu o veículo português.

"Em seu primeiro comentário desde o início do julgamento de Bolsonaro, Trump disse em uma postagem nas redes sociais que o Brasil “está fazendo uma coisa terrível no tratamento” de seu aliado. Acrescentou que Bolsonaro “não tem culpa de nada, exceto de ter lutado pelo povo” e comparou a situação do brasileiro à sua", disse o jornal americano.

O jornal francês Le Monde tratou a questão como um confronto entre o presidente americano e o brasileiro: "Donald Trump e Lula entram em choque por causa do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, que está sendo processado no Brasil", escreveu. Segundo o veículo, Trump seria o responsável por iniciar as "hostilidades".

