Declaração de Trump sobre Bolsonaro é "equivocada", afirma Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), considerou "equivocada" a declaração do presidente americano Donald Trump sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A fala de Trump foi depois endossada pela embaixada americana no Brasil. Alckmin respondeu sobre o assunto ao ser questionado por repórteres nesta quarta-feira, 9, após evento no MDIC.



"Isso é uma coisa totalmente equivocada. Acho que ele Trump está mal informado", afirmou o vice. Em seguida, ele citou o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O presidente Lula ficou preso quase dois anos, ninguém questionou o Poder Judiciário, ninguém questionou a questão do País. É um assunto do Judiciário, é assunto interno do Poder Judiciário", disse.

"Não tem sentido uma interferência dessa, ela não é adequada, talvez até por desconhecimento", completou.



Na segunda-feira, 7, na rede social dele, a Truth Social, Trump escreveu: "Deixem Bolsonaro em paz". E chamou os processos judiciais contra o ex-presidente brasileiro de "perseguição" e "caça às bruxas".



No mesmo dia, o presidente Lula reagiu e disse que a defesa da democracia no Brasil compete aos brasileiros.

"Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o estado de direito", disse Lula em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência.



Já nesta quarta, a embaixada dos EUA no Brasil disse que Bolsonaro e sua família têm sido "fortes parceiros" dos norte-americanos, e afirmou que a "perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil".

