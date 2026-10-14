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Rio de Janeiro Decreto de Couto oficializa nomes do atual governo que participarão da equipe para a gestão de Ruas Pelo texto, secretários terão de apresentar relatórios sobre programas, projetos e contas públicas até o dia 30 de outubro. A futura gestão poderá indicar mais cinco nomes

Decreto publicado no Diário Oficial do Estado na manhã desta quarta-feira (14) oficializando os nomes da equipe de transição de governo definida por Ricardo Couto. Também foi criada a comissão responsável por repassar informações ao governador eleito Douglas Ruas. Os secretários terão de apresentar relatórios sobre programas, projetos e contas públicas relativos a suas pastas até o dia 30 de outubro.

A coordenação dos trabalhos caberá a Comissão de Transição Governamental, que será presidido pelo secretário da Casa Civil, Flávio de Araújo Willeman. O grupo contará também com representantes das secretarias de Planejamento e Gestão, Fazenda, Infraestrutura e Obras Públicas, além da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

O texto informa que o processo de transição governamental tem início com a publicação do decreto e termina com aposse do novo governador. O decreto, que é assinado pelo governador em exercício estabelece que a transição tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços públicos e permitir que Ruas receba todas as informações necessárias para implementar o programa de governo já a partir da posse.

Ainda segundo o decreto o novo governador poderá indicar até cinco nomes para a equipe de transição, que terá acesso completo aos relatórios com diagnósticos sobre as pastas.

Confira os nomes escolhidos por Couto:

Flávio de Araújo Willeman, secretário de Estado da CasaCivil

Rafael VenturaAbreu, secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Guilherme Macedo Reis Mercês, secretário de Estado de Fazenda

Pablo Villarim Gonçalves, secretáriode Estadode Infraestrutura eObrasPúblicas

Sérgio Pimentel Borges da Cunha, subsecretário Geral da Casa Civil

Bruno Teixeira Dubeux, procurador Geral do Estado

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