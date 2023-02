A- A+

Opinião "Defendo que o MDB continue na aliança com o prefeito João Campos", diz Samuel Salazar Vereador foi o entrevistado do programa Folha Política, da Rádio Folha FM nesta segunda-feira (27)

O vereador Samuel Salazar (MDB) foi o entrevistado desta segunda-feira (27) do programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7. Em entrevista por videochamada ao âncora Jota Batista e à subeditora de Política da Folha de Pernambuco, Carol Brito, falou entre outras coisas sobre a Comissão de Finanças e Orçamento na Câmara, da qual é presidente, da independência do PP na casa legislativa e questões referentes ao MDB no estado.

Orçamento e Finanças

Neste biênio, a gente foi reconduzido para a Comissão de Orçamento e Finanças. Todos os projetos que tramitam aqui na Casa José Mariano que têm envolvimento com impacto, com a relação à orçamento e despesa, tem que passar por essa comissão. Houve o desejo dos nossos colegas para que a gente continuasse, inclusive o antigo vice também continuou, o vereador Aderaldo Pinto (PSB). Nosso nome foi acolhido pelos colegas com muita tranquilidade, graças a Deus, pela boa relação que a gente tem aqui dentro da casa e como temos conduzido os trabalhos.

Independência do PP na Câmara

Havia rumores nesse sentido. Eu tenho uma relação muito boa com a vereadora Michelle Collins. Ela me chamou para conversar particularmente para me dizer dessa tomada de posição e que o PP ira adotar uma postura de independência dentro da casa. A gente recebeu essa notícia e a relação fraterna e boa dentro da casa com o partido continua. Recebi com tranquilidade essa notícia e aí há também esse diálogo que está acontecendo com outros partidos que podem compor com a gente.

Possibilidade de reaproximação do PP

A politica é muito dinâmica, e eu sou do time que acha que a gente tem sempre que somar. O presidente do partido (PP), Eduardo da Fonte, deverá dialogar com seus correligionários e eu não tenho dúvida que, na gestão do prefeito João Campos, o que a gente puder para coloborar e contribuir para somar o número de partidos que nos apoiam, claro que a gente tem total interesse.

Oficialização da aliança com o PT

A bancada do PT tem três vereadores. Tenho uma relação boa com todos os três. Sempre tiveram uma postura de independência nunca foram ou oposiçao ou se posicionaram efetivamente como governo. Dependendo da pauta, muitas vezes votam o governo, como ocorreu na semana passada, quando só uma votou contra um projeto do governo. Tem havido diálogo e sei que as conversas estão avançadas e houve manifestação da Executiva Municipal de em declarar apoio e fazer parte da bancada do governo. A gente tem aguardado essa oficialização e tem recebido essa notícia e esse desenho com muita felicidade.

Outros partidos que podem aderir á base do governo

O diálogo aqui é franco e aberto. Eu convido todos os vereadores a fazerem parte do governo. A gente tem uma relação extraordinária dentro da casa, seja com vereadores da extrema direita ou da extrema esquerda. Não tenho dúvidas de que o prefeito está com diálogo aberto a todos os partidos. A gente tem essa expectativa para aumentar nossa base. No dia a dia da labuta do governo estamos sempre buscando ampliar nossa base de apoio dentro da casa, sim.

Mudança na Secretaria de Governo

(A mudança foi vista como) bastante positiva (pelos vereadores). Dema (Aldemar Santos) é um quadro extraordinário, uma figura que tem seu nome conceituado em qualquer roda de política. O secretário de governo anterior é um vereador que está licenciado, que é Carlos Muniz. Naturalmente, até março do ano que vem, qualquer vereador que esteja ocupando cargo no Executivo deverá voltar para Câmra. Então, é importante que o prefeito tenha alguém nesse sengundo biênio que não precise no meio do caminho se desencompatilizar e contiue tocando aí a questão política. Dema terá a função de comandar a Secretaria de Governo pelos próixmos dois anos e estará na coordenação do prefeito, diferente de Muniz, que no ano que vem, no meio do caminho, terá que voltar para a Câmara.

MDB local

Estão ocorrendo reuniões na direção nacional do partido com o presidente Raul Henry. Raul deverá continuar na presidência do partido e eu defendo isso. Acho Raul um quadro importantíssimo na condução do partido, que cresceu na mão de Raul. Quanto à questão municipal, defendo que o MDB continue na aliança com o prefeito João Campos. Em relação ao Governo do Estado, sou pequeninho (como vereador), talvez eu não tenha força para apitar em relação a isso.

Voto de Dueire em Marinho

Acho que isso é do debate interno de cada casa legislativa. Então, se o Fernando teve esse posicionamento, teve os motivos para isso. Teve uma nota que ele colocou falando sobre o posiconamento dele, que entendia que era salutar a eleição de Rogério Marinho.

Chuvas

Recentemente, estive com o prefeito fiscalizando a obra de uma barreira grande na Zona Norte, uma luta antiga do nosso mandato de pessoas da comunidade. Era uma obra que já vinha com grau 3 de risco. O prefeito liberou quase R$ 8 milhões para fazer essa obra, que já está em andamento. (...) Em 2022, a gente teve aquela tragédia com fortes chuvas em maio do ano passado e o prefeito, já na retomada econômica, lançou uma série de projetos de barreiras, de construção de obras, de contenção, mas para fazer essas obras é preciso recursos. A gente no ano passado aqui na Câmara acelerou, o Recife virou Capag B. Agora, para 2023, já tem muitos projetos prontos, muitas obras que serão anunciadas. Os recursos já aprovados aqui na casa e o prefeito está correndo atrás para que o recurso chegue no Recife, que é da ordem de R$ 1,5 bilhão só para obras.

