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Tragédia

Defensora da causa animal, vereadora de cidade do RS recebe cachorro morto em caixa

Segundo Deza Guerreiro (PP), o ato de crueldade foi uma ameaça ao seu mandato e à equipe do gabinete

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A vereadora Deza Guerreiro (PP) recebeu em seu gabinete um cachorro morto dentro de uma caixa de papelãoA vereadora Deza Guerreiro (PP) recebeu em seu gabinete um cachorro morto dentro de uma caixa de papelão - Foto: Reprodução/Instagram (@vereadoradezaguerreiro)

A vereadora de Novo Hamburgo (RS), Deza Guerreiro (PP), recebeu uma caixa de papelão com um cachorro morto dentro em seu gabinete. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver que, sobre a embalagem, havia um papel com o nome da parlamentar e a mensagem: “Carinho p/ proteger os animais”. Segundo ela, o ato de crueldade, ocorrido nesta segunda-feira (6), foi uma ameaça ao seu mandato e à equipe do gabinete.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Deza aparece animada ao receber a caixa e mostra a embalagem antes de saber o que havia dentro. "Se é para proteger os cachorrinhos, eu já estou amando", diz a vereadora antes de abri-la. Em seguida, ela desembrulha um saco plástico preto e encontra o cachorro já sem vida.

“Na hora, não me ocorreu o que era ou o que poderia ser. Isso porque ninguém imagina receber esse tipo de ataque: um ato criminoso de violência, marcado pela crueldade e pela covardia de usar a vida de um animal como ameaça ao meu mandato e ao meu gabinete”, escreveu na legenda.

A vereadora afirmou que tomará as medidas cabíveis para identificar o responsável pelo ataque, que classificou como um ato de “terrorismo”.

“Matar um animal e enviar o seu corpo como MENSAGEM? Aqui tem uma vereadora da causa animal que não descansará, muito menos ficará quieta diante de ataques como esse!”, publicou.

Deza atua como protetora de animais e é fundadora de uma ONG dedicada ao resgate de animais e à promoção da adoção responsável. Em suas redes sociais, mantém centenas de publicações voltadas à causa animal e à conscientização sobre o tema. Além disso, é procuradora da Mulher na Câmara Municipal de Novo Hamburgo.

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O presidente da Câmara Municipal de Nova Hamburgo, Juliano Souto (PL), publicou uma nota em repúdio ao ato contra a vereadora. Informou que todos os outros parlamentares prestaram solidariedade à Deza e reforçou a gravidade do episódio, que classificou como "um ato de intimidação e violência inaceitável no ambiente democrático e institucional da Casa do Povo".

Ainda segundo Souto, a Guarda Municipal, a Polícia Civil e os setores competentes da instituição foram acionados para apurar o fato. Imagens do sistema interno foram disponibilizadas e foi solicitado acesso às câmeras do programa Smart NH, para contribuir com a identificação do responsável. A caixa foi encaminhada à autoridade policial para investigação.

"O presidente reafirma que todas as medidas de segurança estão sendo reforçadas para garantir a integridade de vereadores, servidores e cidadãos que frequentam o Legislativo, incluindo a alteração no funcionamento da recepção da Casa, que já opera com novos protocolos de controle de acesso. A instituição reforça que não serão tolerados quaisquer atos de ameaça, intimidação ou violência no ambiente institucional", conclui a nota.

A Câmara Municipal de Novo Hamburgo confia no trabalho das autoridades competentes e espera a devida apuração dos fatos, com a identificação e responsabilização dos envolvidos, na forma da lei. Por fim, Souto salientou que o Legislativo repudia toda e qualquer tentativa de intimidação contra agentes públicos no exercício de suas funções.

Emocionada, a vereadora agradeceu o apoio dos parlamentares. "Eu só quero poder lutar pelos animais e fazer políticas públicas por eles. Obrigada a todos os meus colegas vereadores que sei que estão comigo na causa animal", afirmou.

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