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Tragédia Defensora da causa animal, vereadora de cidade do RS recebe cachorro morto em caixa Segundo Deza Guerreiro (PP), o ato de crueldade foi uma ameaça ao seu mandato e à equipe do gabinete

A vereadora de Novo Hamburgo (RS), Deza Guerreiro (PP), recebeu uma caixa de papelão com um cachorro morto dentro em seu gabinete. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver que, sobre a embalagem, havia um papel com o nome da parlamentar e a mensagem: “Carinho p/ proteger os animais”. Segundo ela, o ato de crueldade, ocorrido nesta segunda-feira (6), foi uma ameaça ao seu mandato e à equipe do gabinete.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Deza aparece animada ao receber a caixa e mostra a embalagem antes de saber o que havia dentro. "Se é para proteger os cachorrinhos, eu já estou amando", diz a vereadora antes de abri-la. Em seguida, ela desembrulha um saco plástico preto e encontra o cachorro já sem vida.

“Na hora, não me ocorreu o que era ou o que poderia ser. Isso porque ninguém imagina receber esse tipo de ataque: um ato criminoso de violência, marcado pela crueldade e pela covardia de usar a vida de um animal como ameaça ao meu mandato e ao meu gabinete”, escreveu na legenda.

A vereadora afirmou que tomará as medidas cabíveis para identificar o responsável pelo ataque, que classificou como um ato de “terrorismo”.

“Matar um animal e enviar o seu corpo como MENSAGEM? Aqui tem uma vereadora da causa animal que não descansará, muito menos ficará quieta diante de ataques como esse!”, publicou.

Deza atua como protetora de animais e é fundadora de uma ONG dedicada ao resgate de animais e à promoção da adoção responsável. Em suas redes sociais, mantém centenas de publicações voltadas à causa animal e à conscientização sobre o tema. Além disso, é procuradora da Mulher na Câmara Municipal de Novo Hamburgo.

O presidente da Câmara Municipal de Nova Hamburgo, Juliano Souto (PL), publicou uma nota em repúdio ao ato contra a vereadora. Informou que todos os outros parlamentares prestaram solidariedade à Deza e reforçou a gravidade do episódio, que classificou como "um ato de intimidação e violência inaceitável no ambiente democrático e institucional da Casa do Povo".

Ainda segundo Souto, a Guarda Municipal, a Polícia Civil e os setores competentes da instituição foram acionados para apurar o fato. Imagens do sistema interno foram disponibilizadas e foi solicitado acesso às câmeras do programa Smart NH, para contribuir com a identificação do responsável. A caixa foi encaminhada à autoridade policial para investigação.

"O presidente reafirma que todas as medidas de segurança estão sendo reforçadas para garantir a integridade de vereadores, servidores e cidadãos que frequentam o Legislativo, incluindo a alteração no funcionamento da recepção da Casa, que já opera com novos protocolos de controle de acesso. A instituição reforça que não serão tolerados quaisquer atos de ameaça, intimidação ou violência no ambiente institucional", conclui a nota.

A Câmara Municipal de Novo Hamburgo confia no trabalho das autoridades competentes e espera a devida apuração dos fatos, com a identificação e responsabilização dos envolvidos, na forma da lei. Por fim, Souto salientou que o Legislativo repudia toda e qualquer tentativa de intimidação contra agentes públicos no exercício de suas funções.

Emocionada, a vereadora agradeceu o apoio dos parlamentares. "Eu só quero poder lutar pelos animais e fazer políticas públicas por eles. Obrigada a todos os meus colegas vereadores que sei que estão comigo na causa animal", afirmou.

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