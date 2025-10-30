A- A+

Defensoria do Rio pede ao STF para elaborar laudos paralelos em corpos de 121 mortos em megaoperação Órgão considerou que há risco de perícia oficial não ser "imparcial"

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para elaborar laudos paralelos nos corpos dos 121 mortos na megaoperação realizada no Rio de Janeiro. A ação ocorreria depois da perícia oficial ser concluída.

O pedido será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator provisório da ação conhecida como ADPF das Favelas, na qual o STF determinou regras para operações policiais no Rio de Janeiro.

Em solicitação enviada nesta quinta-feira, a Defensoria afirma que a operação descumpriu regras impostas pelo STF, como a presença obrigatória de ambulâncias e a preservação do local para a realização de perícia, e afirma que isso causa "receio concreto quanto à imparcialidade e consequente fiabilidade das perícias realizadas nos corpos das vítimas".

A Defensoria pede que a decisão seja tomada de forma urgente, antes que os corpos sejam enterrados.

Moraes assumiu a relatoria da ADPF de forma provisória, para análise de questões urgentes, após a aposentadoria do antigo relator, ministro Luís Roberto Barroso. Na quarta-feira, ele determinou que o governo estadual apresente informações sobre a operação.

