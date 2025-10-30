Qui, 30 de Outubro

Justiça

Defensoria do Rio pede ao STF para elaborar laudos paralelos em corpos de 121 mortos em megaoperação

Órgão considerou que há risco de perícia oficial não ser "imparcial"

Defensoria afirma que a operação descumpriu regras impostas pelo STF, como a presença obrigatória de ambulâncias e a preservação do local para a realização de períciaDefensoria afirma que a operação descumpriu regras impostas pelo STF, como a presença obrigatória de ambulâncias e a preservação do local para a realização de perícia - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para elaborar laudos paralelos nos corpos dos 121 mortos na megaoperação realizada no Rio de Janeiro. A ação ocorreria depois da perícia oficial ser concluída.  

O pedido será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator provisório da ação conhecida como ADPF das Favelas, na qual o STF determinou regras para operações policiais no Rio de Janeiro. 

Em solicitação enviada nesta quinta-feira, a Defensoria afirma que a operação descumpriu regras impostas pelo STF, como a presença obrigatória de ambulâncias e a preservação do local para a realização de perícia, e afirma que isso causa "receio concreto quanto à imparcialidade e consequente fiabilidade das perícias realizadas nos corpos das vítimas". 

A Defensoria pede que a decisão seja tomada de forma urgente, antes que os corpos sejam enterrados. 

Moraes assumiu a relatoria da ADPF de forma provisória, para análise de questões urgentes, após a aposentadoria do antigo relator, ministro Luís Roberto Barroso. Na quarta-feira, ele determinou que o governo estadual apresente informações sobre a operação.

