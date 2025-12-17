Qua, 17 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

Defensoria Pública alega imunidade parlamentar e recorre de decisão que tornou Eduardo Bolsonaro réu

Órgão, responsável por defesa do deputado, alegou que defesa de sanções faz parte do debate político

Reportar Erro
Eduardo Bolsonaro pode deixar o cargo a partir de março do próximo anoEduardo Bolsonaro pode deixar o cargo a partir de março do próximo ano - Foto: Saul Loeb/AFP

A Defensoria Pública da União (DPU) apresentou, em nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um recurso contra o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que aceitou uma denúncia contra o parlamentar e o tornou réu. 

Na petição, a DPU alega que as declarações de Eduardo que motivaram a acusação, nas quais defendia sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, foram feitas como parte do mandato de deputado e devem ser protegidas pela imunidade parlamentar. 

No mês passado, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, receber a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Eduardo por coação no curso do processo. Com isso, será aberta uma ação penal e o deputado torna-se réu. 

Leia também

• Bolsonaro passa por exames nesta quarta-feira para analisar necessidade de cirurgia

• Flávio Bolsonaro diz que pesquisas mostram rápido crescimento e que candidatura é irreversível

• STF iniciará 2026 com julgamentos sobre Marielle, emendas e Eduardo Bolsonaro

Como Eduardo não apresentou um advogado, sua defesa ficou sob a responsabilidade da DPU. Nesta quarta-feira, o órgão apresentou embargos de declaração, tipo de recurso utilizado para esclarecer omissões, contradições e dúvidas, na tentativa de rever o resultado. 

A Defensoria alega que os ministros não analisaram um ponto da resposta à denúncia: a de que as declarações de Eduardo estariam protegidas pela imunidade parlamentar e pela liberdade de expressão. 

"As manifestações descritas na denúncia foram proferidas publicamente, em entrevistas, redes sociais e plataformas digitais. Cuidam de temas políticos, como as relações entre Brasil e Estados Unidos, sanções econômicas, política externa, processos judiciais de repercussão nacional", alega o recurso. 

Para a DPU, "criminalizar manifestações políticas sobre temas de interesse nacional, principalmente quando proferidas por um membro do Congresso Nacional, viola a liberdade de expressão e o pluralismo político".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter