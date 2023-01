Defensorias vão pedir transferência de golpistas presos em Brasília

A Defensoria Pública da União (DPU) e a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que acompanham a prisão de pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, vão pedir a transferência deles de Brasília para os estados de origem. A medida será formalizada caso haja interesse dos próprios suspeitos.

"As pessoas mantidas presas serão procuradas pelos defensores públicos nos presídios para declarar se pretendem aguardar o julgamento no Distrito Federal ou nos estados de origem. Os pedidos de recambiamento serão apresentados ao STF [Supremo Tribunal Federal], para apreciação do ministro Alexandre de Moraes", informaram as duas defensorias, em nota.