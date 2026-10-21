Qua, 21 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta21/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Gestão de Riscos e de Desastres

Defesa Civil recebe R$ 300 milhões em crédito extraordinário

Recursos serão destinados ao Ministério da Integração

Reportar Erro
Defesa Civil recebe R$ 300 milhões em crédito extraordinárioDefesa Civil recebe R$ 300 milhões em crédito extraordinário - Foto: Prefeitura de Timbaúba/Divulgação

Ações de defesa civil no país terão reforço de R$ 300 milhões para gestão de riscos e desastres. Medida provisória publicada nesta quarta-feira (21) abre crédito extraordinário em nome do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Segundo a MP n° 1.398, os recursos serão aplicados no programa Gestão de Riscos e de Desastres, na ação de Proteção e Defesa Civil. 

A destinação dos recursos ocorre no mês em que estados da Região Norte enfrentam estiagem e queimadas florestais e áreas do Sul e Sudeste são atingidas por tempestades.

Leia também

• Ataques israelenses deixam quatro mortos em Gaza, segundo Defesa Civil e hospitais

• Defesa Civil Nacional mobiliza equipes para temporais no Sul e Sudeste

• Guaíba: Defesa Civil de Porto Alegre alerta para risco de inundação

Constituição Federal
A medida provisórias foi editada com base nos artigos 62 e 167 da Constituição Federal, que permitem a abertura de créditos extraordinários por ato do Executivo em situações consideradas urgentes e relevantes.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter