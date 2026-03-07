A- A+

brasil Defesa confirma morte de "Sicário", preso em operação da PF que mirou Vorcaro O falecimento foi declarado no fim da tarde desta sexta-feira, após o encerramento do protocolo de morte encefálica

A defesa de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário" do banqueiro Daniel Vorcaro, morreu nesta sexta-feira, em Belo Horizonte.



De acordo com os advogados, o falecimento foi declarado às 18h55 após o encerramento do protocolo de morte encefálica iniciado pela manhã.



Segundo a Polícia Federal, Mourão tentou suicídio na cela da Superintendência da corporação, para onde foi levado para cumprir prisão preventiva, na última quarta-feira.



"Informamos que o quadro clínico de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão evoluiu a óbito, que foi legalmente declarado às 18h55, após encerramento do protocolo de morte encefálica iniciado hoje, 06.03.26, por volta das 10h15. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal, seguindo-se o protocolo legal", diz a nota da defesa.



Segundo a colunista Míriam Leitão, da tentativa de suicídio ao socorro prestado por policiais federais a Mourão, tudo foi filmado e não há pontos cegos nas imagens, dizem fontes ligadas à investigação. A PF comunicou o ocorrido ao gabinete do ministro André Mendonça, relator no Supremo Tribunal Federal (STF), e disse que entregará todos os registros em vídeo que demonstram a dinâmica do ocorrido.





Na última quarta-feira, a corporação chegou a informar que Sicário havia "atentado contra a própria vida" na carceragem da PF, em Belo Horizonte. Depois, divulgou nota na qual não confirmava a morte e que "informações sobre o estado de saúde do preso" seriam "informadas após atualização da equipe médica".

Serviços de vigilância e intimidação

A investigação aponta que Mourão comandava uma estrutura informal chamada “A Turma”, utilizada para realizar atividades de vigilância, obtenção de informações e monitoramento de pessoas ligadas às investigações ou críticas ao grupo.



Os investigadores apontam que ele recebia R$ 1 milhão por mês para prestar tais “serviços ilícitos”. Procurada, a defesa de Mourão não comentou e disse que só se manifestaria sobre a prisão após ter acesso aos autos do inquérito.

De acordo com os investigadores, Mourão realizava consultas em sistemas restritos de órgãos públicos, utilizando credenciais de terceiros para acessar bases de dados ligadas a instituições de segurança e investigação. A Polícia Federal afirma que houve acessos indevidos a sistemas da própria PF, do Ministério Público Federal e até a bases internacionais.

Na decisão que mandou prender Mourão e Vorcaro, além de outros alvos da operação, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou haver indícios de que o banqueiro, numa troca de mensagens com Mourão, determinou que se forjasse um assalto, ou simulasse cenário semelhante, para “prejudicar violentamente” o colunista do Globo Lauro Jardim.



O objetivo, diz Mendonça, era, a partir do episódio, “calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados”. Em nota, o jornal O Globo repudiou as iniciativas criminosas contra Lauro Jardim.

