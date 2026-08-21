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Justiça Defesa de amiga de Lulinha pede a Mendonça paralisação de investigação sobre suposto tráfico Empresária Roberta Luchsinger é suspeita de atuar ao lado do filho do presidente e do 'Careca do INSS'

A defesa da empresária Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), o trancamento do inquérito que investiga suspeitas envolvendo o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A petição foi apresentada na quinta-feira (20).

Em outra movimentação, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu que as investigações sob relatoria de Mendonça envolvendo Lulinha e Roberta deixem o STF e sigam para a primeira instância. Interlocutores da Corte afirmam que a tendência é que o ministro mantenha os casos no Supremo.

Os advogados de Roberta, apontada como lobista pela Polícia Federal, sustentam que as provas são ilícitas porque teriam sido obtidas a partir da exploração dos dados telemáticos de Roberta para uma finalidade diferente daquela que havia sido autorizada judicialmente.

Segundo os advogados, a Polícia Federal utilizou uma quebra de sigilo autorizada no contexto da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes em descontos associativos indevidos sobre benefícios do INSS, para aprofundar uma linha investigativa que já conhecia e que não tinha relação com as fraudes previdenciárias.

A defesa contesta a versão da PF de que os elementos relacionados a Roberta, Lulinha e negócios envolvendo a área de saúde teriam como uma "descoberta fortuita' durante a análise dos dados. Segundo os advogados, antes mesmo de obter autorização para acessar o conteúdo da nuvem de Roberta, a PF já havia identificado a relação entre ela, Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, e Fábio Luís Lula da Silva, além de negócios relacionados ao Ministério da Saúde, à empresa World Cannabis.

Na semana passada, Lula havia afirmado que defendeu junto aos advogados do filho que não adotassem nenhuma medida para encerrar as investigações.

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